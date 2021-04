Eduardo, el Chacho, Coudet no alberga duda alguna de que el Celta cumplirá con el objetivo de conseguir una confortable permanencia, pero no modifica una coma su discurso a la hora de abordar los siete encuentros finales del campeonato: mientras la salvación no sea una realidad matemática, la meta no será otra que intentar ganar cada partido siendo protagonistas del juego.

“No tengo ninguna duda que nos vamos a salvar desde el primer día que tomé el desafío. Si vine acá, es porque confié ciegamente en lo que teníamos. Matemáticamente no está cumplido el objetivo. Hay muchos equipos por detrás, pero tenemos que seguir trabajando sobre una idea e intentar protagonistas en cada partido. Pensamos en lo inmediato, que ahora es la Real Sociedad”, ha sintetizado el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al choque. “Nunca dudé de la salvación, por eso estoy acá”, ha subrayado.

Coudet guarda el máximo respeto hacia un adversario al que sí considera aspirante a Europa y ha augurado un partido vibrante, similar al disputado hace un par de jornadas contra el Sevilla, aunque con la esperanza de conseguir un mejor resultado. “Estoy seguro de que [Imanol, el técnico de la Real] debe estar más preocupado por proponer que por destruir lo que lleguemos a construir nosotros. Siempre propone, siempre intenta y pasa lo mismo de nuestro lado. Tomaremos los recaudos necesarios por el rival y su idea, pero también vamos a tratar de ser protagonistas. Ojalá se dé como pasó con Sevilla, que sea un gran juego, pero que no se repita el resultado”, ha indicado el técnico céltico, que no ha escatimado elogios hacia el cuadro txuri-urdin. “Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, con grandísimos jugadores y muchas individualidades, un equipo que puede variar en su sistema, pero que tiene una idea clara, un equipo ofensivo que intentar manejar bien la pelota”, ha dicho.

El Chacho aguarda un “durísimo” encuentro en el Reale Arena, muy distinto al disputado el pasado domingo en el Ramón de Carranza, donde el Celta monopolizó la pelota en cancha contraria. “Tendríamos que buscar mucho tiempo para ver un Celta con el 80 por ciento de la posesión, pero sobre todo dónde la tuvimos. Nos costó entrar y nos dolió perder dos puntos”, ha destacado. Y ha precisado: “Va ser muy difícil. La Real Sociedad que va a salir a proponer en su casa. Es un equipo que, aunque no se le haya dado los resultados, nunca ha traicionado su idea y eso es un gran mérito. Va de la mano del entrenador y de la calidad de sus jugadores”.

Preguntado sobre si la Real Sociedad era un rival directo en la lucha por Europa, el entrenador del Celta ha insistido en su mensaje de inmediatez. “Siempre preparamos todos los juegos para ganar y mañana no va a ser la excepción, pero vuelto al objetivo principal. Cuando lo cumplamos matemáticamente, miraremos. Mientras matemáticamente nos dé otra cosa vamos a intentarlo. No estoy pensando cuánto vamos a recortar, sí en el partido. Lo preparamos para ganarlo y queremos ganarlo”, ha reiterado Coudet, que ve al Celta en buen momento para afrontar los siete partidos que restan. “Llegamos bien, con la idea de sostener un montón de cosas buenas que venimos haciendo, mejorar errores y tratar de ir planteándonos objetivos a corto plazo. Y ese objetivo a corto plazo es el rival que tenemos por delante”, ha asegurado.

El preparador celeste por último ha pasado de puntillas sobre las numerosas preguntas que se le han formulad en relación a lo ocurrido en las últimas 48 horas son la Superliga. Tras aclarar que no tenía una opinión formada sobre el caso porque había estado más pendiente de preparar el partido del Reale Arena, Coudet ha opinado que el conflicto ha reflejado la fuerza de los aficionados, cuyo papel ha elogiado. “Se demuestra que el fútbol sigue siendo de los aficionados. Son parte fundamental y eso no lo va a cambiar nada porque es una pasión. Los aficionados son la parte más importante de esta pasión”, ha declarado.