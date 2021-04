Se reparte un billete a la salvación

Cádiz y Celta afrontan esta tarde en el estadio Carranza (18:30 horas, Movistar LaLiga) un duelo directo por la permanencia, a la que intentan aferrarse ambos equipos con los tres puntos que estarán en juego en esta trigésimo tercera jornada atípica, pues la Liga se ha saltado las dos anteriores de las ocho que restan para concluir el campeonato.

Ambos equipos están separados por dos puntos nada más en la clasificación, por lo que el triunfo de los gaditanos les permitiría superar a los célticos y si estos ganan ya alcanzarían los cuarenta. El último precedente entre amarillos y celestes se saldó con un engañoso marcador de 4-0 en Balaídos. Los célticos golearon con facilidad, pero pasaron muchos apuros en defensa, que tratarán de solventar después de situarse como los segundos más goleados de la categoría (48 tantos en 30 jornadas). Para la cita en la Tacita de Plata, Eduardo Coudet recupera a los centrales titulares, Araújo y Murillo, así como a Solari y a Ferreyra. Este último, que jugará con una mascarilla facial para proteger los huesos de la nariz que se rompió el lunes pasado tras un codazo del sevillista Fernando, se perfila como sustituto de un Santi Mina que no se recuperó a tiempo de los problemas musculares que le impidieron completar el partido contra el Sevilla. Los gaditanos pierden también piezas importantes como el central Cala y los centrocampistas Álex Fernández y Perea. Su entrenador, Álvaro Cervera, ha advertido que los gaditanos aprendieron la lección de la primera vuelta y que no plantearán un partido tan abierto como en Vigo.

El Celta, sin embargo, ha mejorado sus números como visitante. Suma dos victorias consecutivas a domicilio (Huesca y Alavés), en los que anotó un total de 7 goles. No encadena tres victorias fuera de casa desde enero de 2018, con Unzué como técnico.

El Cádiz, por su parte, se ha convertido en el mejor de los tres recién ascendidos a la máxima categoría. Como ha señalado su entrenador, no ofrece un juego tan vistoso como el Celta, pero si le gana hoy le superará por un punto en la clasificación. Para ello, tendrá que mejorar sus números como local, pues le cuesta más ganar en el Carranza que a domicilio (16 frente a 19 puntos como visitante).

Como cuando se presentó en diciembre pasado en Vigo, el conjunto andaluz llega a esta cita después de obtener unos muy buenos resultados (ganó al Valencia y al Getafe). No encadena tres victorias en Primera desde hace tres décadas.

El Cádiz necesitará frenar al séptimo equipo más goleador de la competición, que aprovecha el gran momento de jugadores como Iago Aspas, Denis Suárez, Brais Méndez y Nolito para protagonizar partidos con resultados muy abultados. Así, en sus dos últimas salidas ha marcado 7 goles y con 3 no pudo superar al Sevilla el lunes pasado tras una brillante actuación. El escaso fondo de plantilla le pasó factura ante el cuarto clasificado. Para Cádiz, Coudet ha convocado a 20 jugadores, incluidos tres porteros, entre los que se encuentran Patrick Sequeira y el juvenil Brais Rodríguez. El guardameta costarricense se pierde así el partido del filial contra el Burgos, en la liguilla de ascenso a Segunda A.

A la lista regresan Jeison Murillo, tras cumplir sanción por su expulsión en Mendizorroza, y Augusto Solari, que superó unos problemas musculares que le obligaron a retirarse antes de tiempo contra el Real Madrid. El colombiano volverá a formar pareja de centrales con Néstor Araújo, que también se ha restablecido de los problemas físicos que le impidieron jugar los dos últimos compromisos de Liga.

Iván Villar continuará entre los tres palos, con Hugo Mallo y Aarón Martín en los laterales. Tapia se situará por delante de la defensa, cubriendo las espaldas del trío de centrocampistas que posiblemente formarán Denis Suárez, Nolito y Brais Méndez.

A estos dos últimos se refirió ayer Coudet como posibles candidatos a suplir al lesionado Mina. Sin embargo, el técnico argentino se decantará probablemente por su paisano ‘Chuky’ Ferreyra para acompañar a Iago Aspas como pareja de atacantes.

A Coudet le gusta apostar siempre por un mismo once y cambiar lo menos posible las piezas de posición ante una ausencia. En esta ocasión, el técnico ha confirmado que Ferreyra podrá jugar desde el inicio con una máscara de protección que los servicios médicos del club le hicieron a medida para que pueda disputar el partido incluso sin haberse curado la fractura de los huesos de la nariz. A Solari, en cambio, no lo ve Coudet con el ritmo suficiente para entrar de inicio. Así es casi seguro que el técnico del Celta apueste por el once habitual, con las novedades de Ferreyra y de la pareja de centrales titular, que reaparece.

El Cádiz es duodécimo con 35 puntos, con un colchón de 9 sobre el descenso, aunque su entrenador, Álvaro Cervera, es cauto y no quiere que sus jugadores se relajen, pues varios tropiezos seguidos podrían complicarle alcanzar el objetivo de la permanencia.

En el conjunto amarillo causan baja los centrocampistas Álex Fernández, que no ha podido recuperarse de las molestias que sufre desde hace semanas, y Alberto Perea, lesionado reciente y que también deberá aguardar al menos hasta mayo para volver.

Además, el defensa Juan Cala tampoco aparece entre los convocados debido a unos problemas físicos que le impidieron ejercitarse al final de la semana.

Ledesma continuará en la portería gaditana, con Iza Carcelén y Espino en los laterales, Mauro y Fali formarán la pareja de centrales. Por delante, Jonsson y José Mari ejercerán de pivotes, con Salvi Sánchez y posiblemente Jairo como interiores. Arriba, Sobrino y Negredo intentarán amargarle la tarde a un Celta que tiene en Aspas y en Denis Suárez, a la pareja con más asistencias de gol de la Liga, con 17 en total.

Los dos equipos conceden muchas ocasiones y en este duelo entre rivales directos en la clasificación resultará clave el acierto que tengan sus jugadores en los remates. Sobrino y Negredo forman una buena pareja. Aspas, con Brais y Nolito también infunde mucho respeto. Ferreyra, si es titular, puede ser un buen complemento.

El entrenador del Cádiz espera un duelo más áspero que el de Vigo, pues sabe que su equipo pierde casi siempre en el intercambio de golpes. De ahí que cobren importancia las segundas jugadas.