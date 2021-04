Al Celta le esperan tres partidos en una semana (Cádiz, Real Sociedad y Osasuna), pero Eduardo Coudet no piensa en el reparto de esfuerzos, en rotaciones, solo le importa el presente, el compromiso de esta tarde en el Carranza, porque sabe que una victoria le acerca más a la permanencia. Ese es ahora mismo el único objetivo del entrenador del conjunto celeste, que ayer no quiso entrar a valorar las declaraciones de Fran Beltrán sobre la posibilidad de marcharse de Vigo si no juega más minutos.

“El objetivo principal es lograr matemáticamente la salvación, no tenemos otro objetivo más allá del más cercano. Ahora es Cádiz, y así iremos mirando cada partido”. Dijo Coudet, que habló de la posibilidad de que Ferreyra sustituya al lesionado Santi Mina, aunque tenga que hacerlo con una mascarilla espacial para proteger los huesos de la nariz que se rompió tras un codazo de Fernando, del Sevilla. “Va a estar más feo, pero podrá jugar”, dijo el técnico del Celta, que no ve a Solari para ser titular después de recuperarse de la lesión muscular que sufrió contra el Real Madrid.

Habló del Cádiz, recordando su buena temporada y que intentarán aprovechar los errores del Celta para llevarse los tres puntos y superarlos en la clasificación. “Es un equipo muy duro, muy fuerte defensivamente. Está muy trabajado y eso le viene dando resultados, muchísimos puntos. No creo que varíe mucho su estrategia. Nosotros, a tratar de sostener nuestra idea. Ellos juegan mucho al error, esperan mucho al error. Tenemos que tratar de evitarlo. Tomar los riesgos para ganar, pero tratando de no sufrir en nuestra propia portería”, comentó sobre el partido de hoy en el Carranza, a partir de las 18:30 horas.

El Celta, desde la llegada de Coudet, intenta siempre “sostener nuestra idea, corregir errores que cometemos y tratar de traer los tres puntos para Vigo”. La referencia para el técnico argentino es repetir en Cádiz la actuación del pasado lunes contra el Sevilla. “Hemos hecho un gran partido en el último juego. Tenemos cosas para corregir, pero son muchísimas más las que queremos sostener. Más allá de algún error, nos hemos quedado con las manos vacías. Nos castigó mucho el resultado para el partido que hicimos. Siempre hay cosas para corregir, no solo defensivas. Es un conjunto. El equipo hizo muchas cosas bien. Repitiendo partidos de esta naturaleza van a ser más los juegos que vamos a ganar que los que perdamos. Trabajar, trabajar para mejorar”, insistió.

Sobre el futuro de jugadores como Beltrán, Coudet insistió en que pueden cambiar muchas cosas en los ocho partidos que restan de Liga y que por eso no se pronuncia sobre las palabras del centrocampista. “No voy a entrar en polémicas, trabajo con todos de la misma manera y todos han tenido posibilidades de jugar. Quienes inician es algo que evalúo cada semana”, zanjó Coudet sobre Beltrán.

“Yo aprendí de Pellegrini que hay que prepararse para cinco minutos de juego. Cinco minutos pueden cambiar tu historia. Ponte a repasar jugadores que en el último minuto hicieron el gol del torneo o de la salvación y a lo mejor no han tenido participación. Hay que prepararse para los cinco minutos que pueden cambiar tu carrera, tu vida, tu todo. Cinco minutos es un montón. Imagínate ocho jornadas, y que yo tenga que hablar si un jugador tiene que salir prestado o no. Ponte en mi lugar. Vamos a jugar un partido durísimo. Queremos lograr un objetivo, que es llegar matemáticamente a la salvación. Hasta que eso no lo logremos, no estoy tranquilo de haber cumplido con un objetivo. No existen objetivos virtuales. Existen los concretos”, subrayó.

Y no se sentirá seguro, advierte el argentino, hasta que el Celta tenga asegurada la permanencia matemáticamente. “El otro día hablaba con un excompañero, con Franco Costanzo, que atajó en el Alavés. Le tocó descender con 42 puntos. Hasta que las matemáticas no estén. ¿Con 42 estás salvado? ¿Y quién te lo asegura? ¡Ojalá! Te voy a creer, pero hasta que den las matemáticas tenemos que sumar”, añadió Coudet, que espera conseguir en Cádiz los tres puntos en juego.

Elogió al centrocampista Denis Suárez por sus últimas actuaciones y lamentó la “mala suerte” de los suyos ante el Sevilla (3-4), en un partido en el que, a su juicio, el resultado les “castigó mucho”. Le duele la baja por lesión de Santi Mina. “Queremos siempre contar con todos. Santi no es la excepción. Lo venía haciendo muy bien. Sería tomar riesgos tratar de forzarlo. Por suerte, no tiene lesión muscular y, seguramente, no hará mucho tiempo que esté fuera de la convocatoria. Que se recupere rápido”, reclamó el entrenador del Celta, que para la cita de esta tarde recupera a la pareja de centrales titular (Araújo y Murillo) y contará con el enmascarado Ferreyra para el ataque.