El Celta viaja a Cádiz con 20 jugadores para medirse mañana por la tarde al Cádiz, al que le aventaja en dos puntos en la clasificación. Ambos se han situado en mitad de la tabla, lejos de los puestos de descenso. Sin embargo, el entrenador del Celta advierte que no se sentirá tranquilo hasta que su equipo se asegure matemáticamente que seguirá un año más en la máxima categoría. Facundo Ferreyra se perfila como sustituto del lesionado Santi Mina. El argentino, a pesar de romperse los huesos de la nariz el pasado lunes, podrá jugar con una máscara protectora que le prepararon los servicios médicos del club. Además, recupera a Solari, aunque no lo ve para jugar desde inicio. Y en la convocatoria incluye al portero Patrick Sequeira, por lo que el costarricense se perderá la cita que el fiel tiene mañana domingo al mediodía contra el Burgos en Balaídos.

“Llegar al objetivo principal, que es cuando sea matemática la salvación. Hasta ahí no tenemos otro objetivo, más allá de mirar el objetivo más cercano que ahora es Cádiz. Así miraremos cada partido. El objetivo es hacer buen juego y ganar a Cádiz”, dijo Coudet a primera hora de esta tarde en la rueda de prensa telématica antes de partir hacia tierras andaluzas. El técnico argentino no quiso entrar a valorar las declaraciones de Beltrán sobre las posibilidades de abandonar Vigo en busca de los minutos de juego que no se le ofrecen ahora mismo en el Celta. Coudet repitió que su único interés está ahora mismo en el Cádiz.

”Es un equipo muy duro, muy fuerte defensivamente. Tiene una forma clara, como lo dijo su entrenador. Está muy trabajado y eso le viene dando resultados. Viene sacando muchísimos puntos. No creo que varíe mucho su estrategia. Nosotros, a tratar de sostener nuestra idea. Ellos juegan mucho al error, esperan mucho al error. Tenemos que tratar de evitarlo. Tomar los riesgos para ganar, pero tratando de no sufrir en nuestra propia portería", comentó sobre el partido de mañana en el Carranza, a partir de las 18:30 horas.

El Celta, desde la llegada de Coudet, intenta siempre “sostener nuestra idea, corregir errores que cometemos y tratar de poder traer los tres puntos para Vigo". La referencia es repetir en Cádiz la actuación del pasado lunes contra el Sevilla. “Hemos hecho un gran partido en el último juego. Tenemos cosas para corregir, pero son muchísimas más las que queremos sostener. Más allá de algún error, nos hemos quedado con las manos vacías. Nos castigó mucho el resultado para el partido que hicimos. Siempre hay cosas para corregir, no solo defensivas. Es un conjunto. El equipo hizo muchas cosas bien. Repitiendo partidos de esta naturaleza van a ser más los juegos que vamos a ganar que los que perdamos. Trabajar, trabajar para mejorar", insistó.

Admitió que Ferreyra es uno de los candidatos a suplir a Mina en la delantera, aunque también recordó que en esa posición pueden jugar tanto Brais Méndez como Nolito. Sin embargo, Coudet prefiere no tocar lo que funciona y tantos el gaditano como el mosense fueron de los destacados contra el Sevilla. “Ferreyra va a poder jugar. Queda un poco más feo, lo único, pero no le impide jugar. Está la posibilidad de que inicie. No le impide. Es una protección especial que la puede usar para jugar. Está la posibilidad de que vaya de inicio", señaló.

Sobre el futuro de jugadores como Beltrán, Coudet insistió en que pueden cambiar muchas cosas en los ocho partidos que restan de Liga y que por eso no se pronuncia sobre las palabras del cenrtrocampista. “Yo aprendí de Pellegrini que hay que prepararse para cinco minutos. Cinco minutos pueden cambiar tu historia. Ponte a repasar jugadores que en el último minuto hicieron el gol del torneo o de la salvación y a lo mejor no han tenido participación. Hay que prepararse para los cinco minutos que pueden cambiar tu carrera, tu vida, tu todo. Cinco minutos es un montón. Imagínate ocho jornadas que yo tenga que hablar si un jugador tiene que salir prestado o no. Ponte en mi lugar. Vamos a jugar un partido durísimo. Queremos lograr un objetivo que es llegar matemáticamente a la salvación. Hasta que eso no lo logremos, no estoy tranquilo de haber cumplido con un objetivo. No existen objetivos virtuales. Existen los concretos "

Y no se sentirá seguro, advierte, hasta que el Celta tenga asegurada la permanencia matemáticamente. “El otro día hablaba con un excompañero, con Costancio, que atajó en el Alavés. Le tocó descender con 42 puntos. Hasta que las matemáticas no estén. ¿Con 42 estás salvado? ¿Y quién te lo asegura? ¡Ojalá! Te voy a creer pero hasta que den las matemáticas tenemos que sumar", añadió Coudet, que espera conseguir en Cádiz los tres puntos en juego.