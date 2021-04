El Celta se reencontrará el próximo domingo con un viejo conocido en el Ramón de Carranza, el centrocampista argentino Augusto Fernández. El futbolista defendió la casaca celeste durante tres temporadas y media antes de fichar por el Atlético de Madrid en el mercado de invierno de 2016, donde permaneció otro año y medio. El pasado verano regresó a LaLiga tras otro año y medio en China para fichar por el Cádiz, aunque su participación con el conjunto que dirige Álvaro Cervera ha sido puramente residual en lo que va de temporada (234 minutos en 9 partidos) debido a diversos problemas físicos y personales.

Augusto no ha olvidado su paso por el Celta, al que guarda un especial cariño, según él mismo confesó ayer. “El Celta para mí es especial, es un club que admiro, aprecio, que quiero. Pasé mucho tiempo en Vigo, mis hijas son viguesas y en mi corazón siempre va a haber un pedacito del Celta”, declaró en rueda de prensa.

El excéltico aseguró que el partido le llega en un buen momento físico tras haber superado diversas complicaciones. “Estoy bien, llevo más de un mes entrenando a la par que el equipo con buen ritmo y buenas sensaciones. Estoy a disposición del míster para cuando considere oportuno utilizarme”, explicó el centrocampista, que precisó: “Arranqué mal la pretemporada, tuve que estar aislado por el COVID, luego por el problema de salud que arrastraba mi padre tuve que irme en mitad de la pretemporada y ya arrancó todo mal. Vino un invierno complicado. Como todo en la vida, se trata de seguir adelante y eso es lo que hice con la ayuda del club. Ya está todo bien”.

Augusto agradeció, en este sentido, el trato que le ha brindado estos meses el Cádiz. “En todo momento me he sentido apoyado por el club, por el entrenador, por mis compañeros, todos estuvieron pendientes de mí y eso ha sido muy importante. Emocionalmente no suelo mostrarme, pero no estaba bien. Producto de las molestias que arrastraba y también porque uno es futbolista, pero también ser humano. Falleció mi padre y se me hizo complicado. Cuando no sueltas las cosas y las guardas terminas estallando. Es lo que me ha pasado. En el momento que he necesitado el apoyo de mi gente lo he tenido”, apuntó.

El mediocampista argentino afirmó, por último que él está comprometido “para ser una solución, no una carga”, al tiempo que destacó la importancia de las últimas victorias encadenadas por el Cádiz ante el Valencia y el Getafe. “Necesitábamos encadenar puntos de manera consecutiva y creo que lo hicimos en el momento adecuado. Eso te da una inyección anímica importante”, dijo.