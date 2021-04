Brais, opción en ataque para Cádiz

Eduardo Coudet acumulará una semana más sin poder contar con varias piezas básicas para afrontar el siguiente compromiso de Liga. La semana pasada fueron Murillo, Araújo y Solari los ausentes. En esta ocasión, el técnico del Celta tendrá que preparar la visita a Cádiz, prevista para el domingo a las 18:30 horas, sin Santi Mina y Facundo Ferreyra, lesionados frente al Sevilla. Ante la baja de los dos delanteros y sin un recambio específico en la corta plantilla que maneja el argentino, Brais Méndez aparece como la principal opción para la punta del ataque celeste en un compromiso en el que los célticos intentarán cerrar la permanencia en la máxima categoría a falta de siete jornadas para concluir el campeonato.

La alternativa para cubrir la doble baja de los dos nueves específicos de la plantilla celeste ya ha funcionado con éxito en otras ocasiones. En concreto, frente al Alavés en Balaídos. Ese día, Mina estaba lesionado y Ferreyra no había llegado como refuerzo a Vigo. Coudet no quiso recurrir a un delantero del filial y recompuso el once titular para adelantar la posición de Brais Méndez, indiscutible ahora mismo como interior derecho. El mosense respondió con un rendimiento excelente: marcó los dos goles del triunfo celeste ante los albiazules.

En esta ocasión, no parece probable que tanto Mina como Ferreyra puedan recuperarse a tiempo para la cita del domingo que viene en el Carranza. El vigués tuvo que retirarse en el primer tiempo del partido ante el Sevilla por “una posible lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha”. Mina está pendiente de pasar nuevas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión, pero su entrenador mostraba tras el partido su pesimismo para disponer del goleador en la próxima jornada. “Pinta que lo vamos a perder, por lo menos, para el próximo partido y esperemos que no sea mucho”, dijo el argentino.

Ferreyra recibió un codazo de Fernando y tuvo que marcharse ensangrentado y con una fractura de los huesos propios de la nariz que le redujeron en el vestuario. El jugador intentó volver al campo, tras reponerse de la conmoción, pero los médicos se lo impidieron. Es probable que tenga que utilizar una máscara de protección facial cuando se reincorpore a la competición, pero parece poco probable que pueda ser dentro de cuatro días en Cádiz, donde el Celta sí podrá recuperar a los dos centrales titulares.

Con el regreso de Murillo y de Araújo (el mexicano estuvo en el banquillo ante el Sevilla pero no se forzó su regreso tras una lesión muscular), el Celta resuelve el problema en la defensa, pero ahora tienee dificultades en ataque con las lesiones de Mina y de Ferreyra.

Brais Méndez, que el lunes anotó el tercero del Celta, culminando con un toque sutil una asistencia de Denis y un amago de Aspas, ya contabiliza 6 goles en la temporada. Todos los anotó desde la llegada de Coudet, estrenándose contra el Cádiz, equipo al que visita el domingo. Con ese tanto al Sevilla, el mosense iguala su mejor registro en Primera División, que logró en la temporada 2018-19. Entonces tuvo la oportunidad de debutar con la selección española, con la que también marcó frente a Bosnia.

El canterano ya es el tercer máximo goleador del conjunto celeste este curso, por detrás de Aspas (12 tantos) y de Mina (8), igualado con Nolito. Los cuatro acumulan 32 de los 41 goles del Celta esta temporada, que lo convierten en el séptimo equipo más realizador de la máxima categoría.

En el Carranza, se le presenta una dura prueba para seguir sumando goles que le lleven a alcanzar la barrera de los 40 puntos. Sin Mina y probablemente Ferreyra, Coudet volverá a recurrir a Brais Méndez, un centrocampista de talento que tiene gol.

Aspas, a tres goles del récord absoluto celeste

Iago Aspas, autor de dos goles en la derrota del Celta ante el Sevilla (3-4), está a sólo tres tantos de convertirse en el máximo goleador del equipo vigués en partido oficial, un registro que sigue ostentando Ramón Polo con 166. Esa es la cifra que algunas fuentes otorgan al mítico goleador céltico,. Sin embargo, otras fuentes ponen en duda ese dato al admitir la dificultad para contabilizar entonces todos los goles del futbolista de Corcubión formó parte del Celta desde su fundación en 1923 y que se retiró en 1935. El delantero de Moaña sigue agrandando su leyenda en el Celta y esta temporada va camino de establecer un nuevo récord histórico, después de que el pasado mes de noviembre superase al legendario Hermidita como máximo goleador del club celeste en Primera División. Aspas suma en estos momentos 164 goles en partidos oficiales con la camiseta celeste, de los cuales 115 los ha conseguido en la máxima categoría, en la que Polo no llegó a marcar ningún tanto. El resto de los tantos del moañés se reparten entre 34 en Segunda División, 10 en la Copa del Rey y 5 en la Europa League.

Denis y Aspas, en el once ideal de la jornada

La derrota contra el Sevilla no empaña el gran partido del Celta frente un candidato al título de Liga. Se da la circunstancia de que dos exsevillistas, Iago Aspas y Denis Suárez, fueron los más destacados del conjunto celeste. Así se le reconoce y han sido incluidos en el mejor once de la trigésima jornada de Liga. Aspas aparece en el equipo ideal de LaLiga Fantasy y en el portal WhoScored. com. Comparte este simbólico premio con su compañero Denis Suárez, que también aparece en el once de LaLiga Fantasy.