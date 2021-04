Anatomía de un codazo en la nariz

El árbitro del Celta-Sevilla interpretó el codazo del sevillista Fernando al céltico Ferreyra como si en una cacería los pájaros se lanzasen contra las escopetas. Así lo resumió Iago Aspas al concluir el partido: “Es difícil que el delantero vaya a rematar al codo del defensa. Pero hablo sin ver la repetición”. El excéltico Richy Álvarez fue expulsado hace cinco años por una acción parecida, pero menos grave para el rival, subraya. Y Fernando Iglesias, exárbitro que dirigió la delegación de árbitros de Vigo, considera que Hernández Hernández tenía que haber revisado la jugada en la que Ferreyra se quedó tumbado en la hierba con la nariz roza y manando sangre tras el golpe que le propinó el mediocentro sevillista.

Nada más concluir el partido de Balaídos, Richy escribía en Twitter: “Por menos de lo de Fernando a Ferreyra, me expulsaron en Mallorca hace cinco años y me dejaron sin jugar un Girona-Lugo”. El delegado del equipo catalán le respondió en la misma red social: “Doy fe, y recurrimos y no te la quitaron” (la tarjeta de la expulsión del vigués).

Ayer, Richy rememoraba aquella acción: “Tenía una tarjeta amarilla y me viene Pedro Bigas por detrás y al impulsarte en el salto haces el gesto del brazo, pero tú no ves al rival. Impacté con él y el árbitro me sacó la segunda amarilla. Expulsión. En la jugada de ayer, (por el lunes), no digo que Fernando haga eso queriendo, pero al final si se aplica el reglamento para todos igual, debería ser penalti. Ya no entro a valorar si es amarilla o roja la tarjeta. Le hace sangre al rival y al final tendría que penalizar”, sostiene el exfutbolista vigués, ahora en labores técnicas en el Areosa Juvenil de Liga Nacional.

“Podía haber entrado el VAR y darle al árbitro la opción de verlo repetido y que decidiera”

El árbitro del Celta-Sevilla ni siquiera revisó la polémica jugada. Revisión que sí veía necesaria Fernando Iglesias. “El VAR no entró porque había duda. Entra si es blanco o negro. En este caso, estaba el brazo del defensor extendido y Ferreyra fue hacia el balón. Podía haber entrado el VAR y, por lo menos, darle al árbitro la opción de verlo repetido y que decidiera. Pero para el del VAR no había duda de que el jugador del Sevilla si amplió el brazo, supongo, estaba ocupando un espacio y después Ferreyra fue hacia él, porque el golpe lo daba Ferreyra contra el brazo. Entonces, el VAR no quiso entrar. Pero en mi opinión, podía haber entrado, que el árbitro viera la jugada y decidiera”, sostiene el actual vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol.

“No por que le haya roto la nariz tiene que entrar o no. Más bien es la intención del defensa, la posición de los brazos. Estaba cubriendo un espacio y ahí es donde tenía que entrar el VAR”, comenta Fernando Iglesias, para quien sería penalti la falta de Rakitic a Fontán si el árbitro no hubiese sancionado una infracción anterior de Ferreyra al intentar rematar de espuela. “Probablemente era una jugada de penalti y de VAR si el árbitro no la viera, pero como había señalado antes falta no entra posteriormente en lo otro”, añade el exárbitro.

“Por menos de lo de Fernando a Ferreyra me expulsaron en Mallorca y Bigas no necesitó ni atención”

Richy, por su parte, revela el desenlace de su acción con Bigas: “No hubo lesión, Pedro siguió jugando. Creo que le di en el pecho o en el cuello. Fue un contacto, no fue un golpe ni mucho menos. Él no recibió asistencia ni nada. El árbitro vio que Pedro cayó al suelo y me sacó la segunda amarilla”, lamenta. Para Hernández Hernández, Fernando ni cometió falta ni fue merecedor de una tarjeta.