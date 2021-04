Aspas y Nolito se apuntan al centenario céltico

Faltan menos de dos años y media para que el Celta cumpla sus primeros cien años de existencia y jugadores veteranos como Iago Aspas y Nolito no quieren perdérselo. En las últimas horas, tanto el moañés como el sanluqueño han mostrado su intención de ampliar sus contratos con la entidad que preside Carlos Mouriño. Aspas tiene firmado hasta junio de 2023; Nolito renovará hasta el verano de 2022. De momento, solo cinco jugadores de la actual plantilla tienen garantizada su continuidad en Vigo más allá del esperado cumpleaños céltico: Santi Mina, Brais Méndez, Renato Tapia, Joseph Aidoo y Miguel Baeza. El centrocampista cordobés posee el contrato de más larga duración con la entidad viguesa, hasta junio de 2025.

Aunque Aspas celebrará los 36 años de edad apenas unas semanas antes de que su club alcance el primer siglo de existencia, el moañés se siente con fuerzas para prolongar incluso más allá de esa efeméride su carrera deportiva. Así lo señaló el astro de Moaña en el programa Ao Contraataque, de la Radio Galega:“¿Jugar hasta los 40 años? Ahí supongo que no irán tan bien mis piernas. Un poco más allá de 2023, espero aguantar. Veremos cuando llegue el día”, comentó Iago Aspas.

Horas más tarde, su compañero Nolito se sumaba a estos deseos de longevidad deportiva y hablaba sobre sus planes a la Televisión de Galicia. A la pregunta de si le gustaría jubilarse en el equipo celeste, respondió:“Me gustaría, pero eso es mejor que hables con el presi. A ver si el presi me firma un par de añitos más. Creo que el año más que tengo, más otro añito y finiquito. Hay que darle paso a los jóvenes”, comentaba el andaluz, que el pasado verano inició su segunda etapa en Vigo con un contrato por un año que se prolongaría automáticamente si en el siguiente jugaba 20 partidos. Cumplido ese punto del acuerdo, Nolito ya tiene asegurada su presencia en Balaídos hasta junio de 2022. Sin embargo, no se conforma con lo que ya tiene pactado y espera otra temporada de prórroga, hasta cuando le falten unos meses para alcanzar los 36 años de edad (los cumple en octubre). De esa forma, el carismático futbolista de Sanlúcar de Barrameda podría vestir la celeste hasta 2023, año en el que el club cumple su primer centenario, pues se fundó el 23 de agosto de 1923.

Su compañero Aspas sí tiene asegurada la continuidad en Balaídos hasta 2023. En esa fecha también caducan los acuerdos firmados por el club con otros diez futbolistas de la plantilla: Rubén Blanco, Iván Villar, Araújo, Juncà, Mallo, Kevin Vázquez, Beltrán, Denis Suárez y Solari. La mitad de ellos son canteranos, a los que se unen Mina y Brais Méndez, con un año más de contrato.

Los futbolistas formados en A Madroa son la base principal del proyecto del Celta de cara a su centenario, al que seguramente añadirá nombres de otros canteranos, como José Fontán, Sergio Carreira, Iker Losada, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez o Lautaro de León, que ya han debutado en la máxima categoría.

Tampoco se descartan regresos como el de Joselu Mato, ahora en el Alavés. A ello se refirió Aspas en Ao Contraataque, revelando que había hablado el verano pasado con el trasdezano. Quedará libre si desciende el equipo vitoriano, con lo que en ese caso aumentarían los opciones de que el Celta negociase su vuelta a Balaídos, de donde se marchó en 2009, convirtiéndose en el primer canterano traspasado por Mouriño para paliar los problemas económicos del club. “Ahora no, pero el verano pasado hablé mucho con él. Ya lo dije cuando se habló de ello. Me gustaría que viniera. Si viene libre, mejor que mejor”, añadió Aspas, que no quiere perderse el centenario del Celta.