El Celta oficializa el fichaje de Zoran Josipovic para el filial

El Celta anunció ayer la contratación del delantero centro suizo Zoran Josipovic para reforzar el conjunto filial en una temporada de transición en la que el equipo que dirige Onésimo Sánchez aspira en alzarse con una plaza en la Segunda División B Pro que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pondrá en marcha a partir del próximo año.

El artillero, de 25 años, solo podrá jugar a las órdenes de Onésimo Sánchez, pues, por edad, si fuese alineado por Óscar García con el primer equipo ya no podría regresar al Celta B.

El jugador se ha comprometido con el cuadro celeste hasta final de la presente temporada, aunque con una opción de prorrogar su contrato por tres temporadas más que el club podrá ejercer en el próximo mes de junio.

Se trata, según informó ayer el Celta en su página web, de "un nueve que destaca por su poderío físico y movilidad. El jugador llega libre tras jugar la pasada temporada con el PFC Beroe búlgaro, con lo que el Celta no tendrá que pagar traspaso por su contratación. Josipovic ha sido internacional con la selección helvética en las categorías sub 16 y sub 17.