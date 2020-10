No hay dos sin tres para el juvenil A

Las categorías inferiores del Celta empiezan a ver la luz al final de un largo túnel. Con los dos equipos juveniles en marcha desde septiembre, los dos cadetes ejercitándose desde hace un mes y los infantiles entrenando desde la pasada semana, quedaba aún por vivir el deseado momento de la vuelta a la competición. El punto y final a siete interminables meses sin Liga que llegará en apenas una semana, cuando el equipo juvenil de División de Honor estrene la campaña visitando el Municipal Condomínguez para enfrentarse al Val Miñor.

Atrás quedará una pretemporada atípica, adaptada a la nueva normalidad y que su técnico, Jorge Cuesta, resume subrayando que "al principio nos costó un poco porque empezamos a entrenar sin contacto aunque a los quince días ya pudimos hacerlo con más normalidad. De todas formas, es todavía un poco lío al no poder usar los vestuarios y tener que cambiarnos en la grada. Los jugadores no pueden convivir mucho entre ellos pero tal y como está la situación no podemos quejarnos".

"En el campo la verdad es que todo es casi igual que antes. Se nota mucho más fuera como por ejemplo en el tema del vídeo de análisis, algo a lo que antes le dábamos mucha importancia y que ahora no estamos pudiendo hacer porque de momento no queremos juntar a tanta gente en una sala cerrada", resalta Cuesta, quien puntualiza que "muchos de los chicos hicieron trabajo por su cuenta y, además, tienen 18-19 años y en cuanto entrenas un par de semanas ya cogen la forma".

De cara al próximo estreno liguero, el técnico del Juvenil A señala que "hasta que no empiece la competición no sabremos dónde estamos. Hemos podido hacer una pretemporada más o menos normal en cuanto a número de amistosos, en los que tuvimos fases buenas y otras no tanto. Cada vez estamos mejor y se va viendo lo que estamos trabajando. Pero hasta que no llevemos tres o cuatro jornadas y juguemos regularmente no tendremos ritmo de competición".

Eso sí, el objetivo está claro. "Nuestra meta es siempre pelear por quedar campeones. Nunca se había logrado hacerlo ganar dos años seguidos y nuestro reto es hacerlo un tercero aún sabiendo que es una generación joven. Pero con el nivel que hemos tenido estos años y con estos chavales antes de empezar sabemos que tenemos que estar peleando por eso. Luego dependerá de lo que hagamos en el campo", afirma sin esconderse Jorge Cuesta.