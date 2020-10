El Celta ficha al delantero suizo Zoran Josipovic para su segundo equipo

El Celta está a punto de cerrar la contratación del delantero centro suizo Zoran Josipovic, de 25 años, que se va a incorporar al equipo filial. Aunque se ha especulado con que el artillero tuviese ficha con el filial pero jugase a menudo con el primer equipo, esta opción no se contempla debido a la edad de Josipovic. Al tener 25 años cumplidos, el futbolista suizo no podría volver a jugar a con el Celta B, si Óscar García lo emplea en algún partido de Primera División. Se trata, por tanto, de un fichaje para el filial en una complicada temporada para el equipo de Onésimo Sánchez, que aspira a entrar el próximo curso en la Segunda División B Pro que se va a poner en marcha. El Celta parece haber descartado, por no encontrar nada que se ajuste a sus necesidades, la llegada de un delantero libre fuera de mercado.