La falta de acierto en el remate condenó al Celta a su tercera derrota consecutiva. Ese fue el análisis general de su entrenador, Óscar García, quien considera que jugando así su equipo sumará más victorias que derrotas. Destacó el preparador céltico el gran número de ocasiones que su equipo fue capaz de crearle a un rival que en cambio aprovechó casi todas las que disputó ante Iván Villar. El acierto en las áreas fue clave en el resultado de ayer en el estadio de Balaídos, según Óscar García.

"Teníamos un plan de partido que, vistas las ocasiones de uno y otro equipo, nos ha salido bien, pero lógicamente hay momentos dentro del área, tanto en ataque como en defensa, en los que tenemos que ser más certeros. Hacerle quince ocasiones al Atlético de Madrid no es fácil para nadie y nosotros lo conseguimos, pero nos faltó el último toque, el definitivo", explicó el preparador del Celta en la rueda de prensa posterior a la derrota por 0-2, que deja a su equipo con 5 puntos en seis jornadas de LaLiga.

Se mostró satisfecho Óscar García con el partido realizado por el Celta, que en el once inicial contó con cinco canteranos (Villar, Fontán, Carreira, Aspas y Mina). "Tenemos que seguir por este camino. Lo bueno es que creamos ocasiones en todos los partidos, tenemos que seguir por este camino y estar más certeros", comentó. Aspas, con tres tantos, es el único goleador del conjunto celeste en este arranque.

Respecto al trabajo de contención, ante la pareja de ataque formada por Luis Suárez y Diego Costa, el entrenador del Celta se mostró satisfecho. "En defensa, que el Atlético sólo te cree dos ocasiones indica que el trabajo ha sido bueno. Estoy contento por el trabajo, no puedo estarlo por el resultado. Creo que merecimos más, sobre todo en la primera parte. El fútbol no fue benévolo con nosotros, merecimos mucho más. Jugando así, con la imagen de hoy, vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. No siempre tendremos un Barcelona o un Atlético de Madrid delante y esos son los partidos que hay que ganar", recalcó el entrenador de Sabadell, que los últimos minutos del partido los pasó en la grada tras ser expulsado por el árbitro.

Respecto a este incidente con el alicantino Martínez Munuera, el técnico del Celta no quiso dar muchos detalles. "A los entrenadores se nos mira con lupa y se nos escucha lo que hablamos, pero estaría bien que alguna vez se escuchara lo que nos dicen los auxiliares. Voy a dejar ahí el tema", zanjó.

Tampoco quiso valorar la posible llegada de un refuerzo para la delantera, después de que el club no pudiese cerrar ese fichaje en el mercado de verano.Ahora solo podrá contratar a un futbolista en paro. "Tengo la plantilla que tengo, no me sirve de nada pensar si hubiera venido un delantero, este jugador o el otro. Toca seguir trabajando con estos. Hoy han dado un buen rendimiento", añadió Óscar García tras la derrota frente al Atlético.