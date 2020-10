Pólvora mojada en Balaídos

Sin gol no hay premio. Y el Celta lleva más de 300 minutos sin marcar y tres partidos consecutivos perdiendo después de caer esta tarde en Balaídos frente al Atlético de Madrid (0-2). Un encuentro en el que la efectividad marcó la diferencia de manera drástica a favor de los colchoneros, que con la mitad de acercamientos que los celestes se llevaron los tres puntos y un marcador engañoso. Los vigueses consiguieron rehacerse del gol tempranero de Luis Suárez y pusieron en serios aprietos a los de Simeone, sobre todo en la primera mitad. El Celta estrechó el cerca alrededor de la portería de Jan Oblak, pero el equipo está negado de cara a puerta. La inspiración de Iago Aspas como director de las operaciones ofensivas no fue suficiente para igualar el resultado. El moañés, que hoy no tuvo ninguna clara para marcar, fue el cerrajero que abrió la defensa madrileña con sus desmarques y sus pases. Sergio Carreira, con un remate al palo, y Santi Mina, con un mano a mano errado ante el portero rival, fueron los que más cerca estuvieron de equilibrar la contienda, pero al final quien se llevó el gato al agua fue el 'Cholo' y su Atleti. El cuadro colchonero supo sufrir y cerró el partido en el descuento con un tanto de Carrasco.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]