El Celta B se reencuentra con los Montes

El Celta B se se reencuentra esta tarde con los hermanos Montes, que dirigieron sus pasos hasta comienzos de año y que esta temporada se han puesto al frente del Guijuelo. Hasta esa localidad salmantina se desplaza el filial céltico para disputar el primer partido de esta extraña temporada en Segunda B, dividida en tres partes y en la que el premio no solo está en la permanencia sino en conseguir una de las plazas que dan derecho a disputar la Segunda B Pro que está previsto que comience en la temporada 2021-22 y que supone un nuevo escalón en el fútbol español.

Los vigueses disputan la primera de las 18 jornadas de las que se compone esta primera fase y en la que compiten por subgrupos de 10 equipos. Si consiguen finalizar entre los tres primeros lograrán ya plaza en la nueva categoría y seguirán la carrera hacia un hipotético ascenso a Segunda División. De no conseguirlo, el objetivo es estar entre los siete primeros que disputan una segunda fase para conseguir alguna de las plaza que quedarán en la nueva Segunda B Pro. Los tres últimos clasificados de esta primera fase de diez equipos serán conducidos por una ruta diferente que no tiene más objetivo que pelear por la permanencia. Un galimatías de competición.

Para este primer partido Onésimo no podrá contar con los jugadores que convoca Oscar para el primer equipo y que le lastran seriamente. Carreira, Fontán, Gabri Veiga y Miguel Rodríguez no pueden participar en este partido. Esta situación va a ser habitual en muchos momentos de la temporada, sobre todo cuando jueguen sus partidos como visitantes. Es normal que los rivales pongan los partidos coincidiendo con el primer equipo del Celta porque saben que lo más probable -teniendo en cuenta lo corto de efectivos que está el primer equipo- es que muchos de estos futbolistas no puedan ir con el B. La situación cambiará cuando sea el Celta quien deba programar los encuentros. Pero en Guijuelo ya se encuentra esta situación.

Ante estas circunstancias, Onésimo ha realizado una convocatoria en la que hay un puñado de juveniles para completar la convocatoria. El técnico ha llamado en esta ocasión a César, Gael, Fran, Damián y Facu que son parte del juvenil. La lista completa del equipo vigués es la formada por Lucas, Ferrares, Pampín, Alfon, Jordan, Solís, Losada, Patrick, Carlos, Markel, Raúl, Bruninho, Lautaro, Cissé, Mangana, Gael, Damián, Fran, Facu y César.

En el banquillo de al lado se sentarán por primera vez en partido oficial Jacobo y Marcos Montes, los hermanos redondelanos que tan buen trabajo han hecho, juntos o separados, en el Choco, el Alondras o el Coruxo. En el Celta B, su reto de la pasada temporada, las cosas no salieron tan bien y fueron destituidos. Tras pensárselo mucho decidieron finalmente aceptar la propuesta del Guijuelo que aspira a dar un paso en sus intenciones. Tras meses de trabajo, esta tarde comenzarán a medir sus posibilidades.