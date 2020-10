Denis Suárez promete mejorar y cree que con él lo hará el Celta

Denis Suárez afronta la temporada con optimismo después de recuperar la titularidad tras un comienzo como suplente. Los continuos problemas físicos le impidieron rendir como esperaba, pero confía que mejore su condición física. Con ello, el salcedense espera mejorar y que con él lo haga también el Celta. En ese caso, no descarta volver a la selección.

"Podemos tener aspiraciones más altas", sostiene Suárez si el equipo celeste ofrece un nivel de rendimiento mayor que durante el curso pasado. "A partir de ahora se empezará a ver un mejor Denis y un mejor Celta", dijo el centrocampista en una entrevista a Diario de los Deportistas.

Reconoce Denis Suárez que no llegó bien al inicio de LaLiga después de sufrir una rotura fibrilar en Mallorca. "Llegué bastante justo, pero cada vez me encuentro mejor. Si dejo los problemas físicos, no creo que sea difícil mejorar el rendimiento del año pasado".

Y habla el salcedense de la selección española, como en el arranque del pasado curso. "Dependerá de mi rendimiento y el del equipo. Si vuelvo a estar al nivel que tengo, tendré alguna opción de ir". A nivel colectivo, considera que el Celta debe luchar "por permanecer un año más en Primera, pero podemos tener aspiraciones más altas. Dependerá de que cada jugador suba su nivel. Si aumentamos el nivel individual y lo llevamos a lo colectivo, el equipo va a funcionar", insistió el centrocampista del Celta.