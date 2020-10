Vadillo: "En Vigo viví una situación difícil e inexplicable por mi parte"

Vadillo, que ya ha jugado sus primeros minutos en el Espanyol, más de lo que pudo hacer con el Celta en competición oficial y casi incluso en amistosos, ofreció ayer una rueda de prensa. Y habló de lo que sucedió en el club celeste, sin entrar en detalles pero sí dejando claro su estupor.

Le hablan de su relación con Raúl de Tomás, de si su amistad le ayudó a decidirse, y contesta: "Que estuviera Rulo es un plus a la hora de integrarme, de tener ya confianza con alguien del vestuario que me ayude un poco. Pero la realidad es que en esta pretemporada viví una situación difícil e inexplicable por mi parte. En cuanto veía cómo estaban las sucediendo las cosas en Vigo, hablé con mi agente para buscar una solución. Salió la opción del Espanyol y no me lo pensé en ningún momento. Lo que quiero es jugar, mostrar mi fútbol, sea donde sea y en la categoría que sea. Quiero demostrar que soy válido y sobre todo disfrutar".