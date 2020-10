El Celta Zorka Recalvi, eliminado

79 BAXI FERROL: Fernández (4), Gari (13), Leaupepe (6), Aijanen (6), Allen (0) -cinco inicial- Cabrera (9), Mungo (11), Benet (6), Rodríguez (3) y Boquete (21).

61 CELTA ZORKA RECALVI: García (13), Davydova (4), Julien (7), Stamenkovic (13), Martín (5) -cinco inicial- Comesaña (3), Niski (4), Prieto (2), Coello (6) y Vidal (4).



PARCIALES: 19-16, 22-19, 18-15 y 20-11. ÁRBITROS: Clavería y Prol. Le señalaron 19 faltas al Baxi Ferrol y 24 al Celta Zorka Recalvi, sin eliminadas. INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa Galicia disputado en el pabellón de A Raña de Marín, a puerta cerrada.







El Celta Zorka Recalvi cayó eliminado de la Copa Galicia, tras caer en la tarde de ayer en Marín ante el Baxi Ferrol en semifinales. Las ferrolanas llevaron siempre las riendas del encuentro, aunque siempre tuvieron cerca a un equipo vigués que únicamente cedió terreno en los últimos diez minutos de juego.



A pesar de la derrota, el equipo entrenado por Cristina Cantero tuvo minutos de un buen baloncesto, sobre todo cuando presionaron en defensa, consiguiendo acabar con el primer intento de las ferrolanas de romper el partido mediado el segundo cuarto. El desarrollo del partido no fue fácil para las viguesas, pues cuando defensivamente intentaban evitar el juego interior de las ferrolanas, estas lanzaban de 6,75, consiguiendo al final del encuentro un 46% de acierto con once triples. Una diferencia importante con las viguesas, que únicamente fueron capaces de anotar cinco. Y es que el juego bajo los tableros fue muy igualado, y Ferrol únicamente logró un rebote más que las viguesas, de ahí que el partido se moviera en unos guarimos en donde las diferencias eran mínimas.



Durante muchos momentos del encuentro, el cuadro ferrolano ejerció una presión en toda pista que obligó a la entrenadora viguesas a jugar con dos bases, Mariona y Niski, que ayer estuvo mucho mejor que el sábado, dejando destellos de lo que se espera de ella esta temporada.



Cantero no pudo contar ni con Fontela ni con Lacorzana, de ahí que tuviera que echar mano de las más jóvenes, que demostraron gran desparpajo. Stamenkovic volvió a ser el eje sobre el que gira el equipo y buen partido de Julien hasta que se retiró lesionada. Davydova hizo más daño cuando jugó más cera del aro, y destacó el desparpajo de Clara Prieto, que puede convertirse en una jugadora importante, a pesar de su edad.





El partido se rompió de forma definitiva en los últimos diez minutos de juego, cuando las ferrolanas iniciaron el cuarto con nueve puntos de ventaja. De nuevo el juego exterior de las jugadoras del Baxi Ferrol fue clave, ya que en este periodo anotaron tres de las once triples del partido, con lo que la ventaja en el marcador ya se hizo insalvable para el cuadro vigués.Las jugadoras tendrán día de descanso, aunque no para todas, ya que alguna tendrá sesión individual de trabajo para continuar mejorando. Eliminadas de la Copa Galicia, el equipo se centra en el campeonato liguero y, sobre todo, en el importante partido del sábado en Pontevedra ante un Arxil que se ha reforzado mucho y bien y que quiere ser un animador del campeonato.