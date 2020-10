El Celta Zorka Recalvi vuelve a la vida

Doscientos diecisiete días después de disputar su último partido oficial, el Celta Zorka Recalvi recupera las sensaciones deportivas con la disputa del primer partido oficial de la nueva temporada. Será en su casa, en el pabellón de Navia, a partir de las 18.30 horas, pero sin su afición, ya que el encuentro se disputará a puerta cerrada aunque los seguidores podrán seguir el partido en directo vía streaming por el canal de la federación, en la dirección de internet, www.canalfeb.tv.

Independientemente de todas las incógnitas que presenta esta primera jornada, aunque es la segunda del calendario tras la suspensión de la semana pasada, las jugadoras desean jugar un partido oficial y volver a sentirse deportistas. Ese largo periodo de inactividad es uno de los hándicaps más importantes que presenta este inicio de campeonato. Cristina Cantero, entrenadora del equipo vigués, afirmaba ayer que "todos estamos deseando volver a competir de forma oficial. Es mucho tiempo si la tensión de un partido y la verdad es que lo necesitamos. Tengo que reconocer que hasta yo misma tengo ganas de que empiece todo porque quiero ver cómo progresa el equipo y analizar hasta donde podemos llegar".

Una campaña que el cuadro vigués afronta con muchos cambios en su plantilla tras la "renovación" del último verano. "El club decidió un cambio de ciclo", indicó la entrenadora viguesa, "y hemos cambiado a mucha gente. Es un equipo diferente que tiene que aclimatarse y hacerse una piña. Además es un año de ajustes económicos porque hemos reducido el presupuesto y afrontamos una etapa nueva".

No cabe duda que será una temporada atípica, en donde el objetivo será lograr meterse en la nueva Liga Pro que se creará la próxima temporada. "Nuestro objetivo", apuntó Cantero, "tiene que ser meterse en la Liga Pro, que la disputan los cuatro primeros clasificados del grupo. Hacerlo te permite disputar la fase de ascenso, pero hay que darse cuenta que estos años los equipos se han reforzado muchísimo, y para esas plazas puede haber en nuestro grupo hasta seis o siete candidatos con serias opciones de meterse".

Cantero reconoce que haber aplazado la primera jornada de Liga le vino bien al equipo, ya que "estaríamos muy apretados. Hay que darse cuenta que Maja estaba muy justa, Ainhoa tenía problemas, Rosmarie no estaba y, además, no enfrentábamos a un rival complicado, por lo que no podemos ocultar que nos vino bien no jugar ese encuentro".

La entrenadora viguesa conseguía esta semana tener a toda la plantilla al completo tras la llegada de la jugadora de Trinidad y Tobago Rosemarie Julien, quien lleva "dos entrenamientos y no cabe duda de que no es fácil", decía la Cristina Cantero cuando se le preguntaba por la nueva jugadora. "Sin embargo, todas esas complicaciones se compensan con las ganas que tiene por jugar y por aprender, ya que la temporada pasada no pudo jugar por problemas burocráticos, y ahora quiere sacarse de encima todo ese mal sabor de boca. Tiene que adaptarse a nuestro baloncesto, a las nuevas compañeras, a la ciudad, poco a poco".

El equipo céltico llega a su primer partido con toda la plantilla al completo. Cantero contará "con todas las jugadores, aunque con Ainhoa deberemos tener algo de cuidado para que no se cargue y Rosemarie tiene muy pocos entrenamientos, pero el resto está en perfectas condiciones y con ganas de jugar un partido oficial".

El Celta Zorka Recalvi recibe esta tarde la visita del Ulla Oil Rosalía, un equipo recién ascendido. Las santiaguesas mandaban su grupo en Primera Nacional cuando se suspendió la competición por la pandemia, de ahí que fuera uno de los primeros invitados a disputar la nueva categoría. Entrenado por un referente en los banquillos gallegos, Chiqui Barros, cuenta con una única jugadora extranjera, la pivot brasileña Leticia Soares, que llegó hace pocos días con la intención de disputar la primera jornada del campeonato.

En la plantilla santiaguesa hay dos jugadoras con pasado celeste, Carla García y Paula Rivas, que llegaron a disfrutar de minutos en Liga Femenina 2 con la camiseta celeste. Un equipo joven, agresivo, dinámico y con el carácter que Barros le da a sus equipos.