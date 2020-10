Felipe Miñambres: "No considero un fracaso personal este mercado"

Felipe Miñambres ha justificado este mediodía la decepcionante campaña estival de fichajes del Celta en las restricciones salariales impuestas por LaLiga por causa de la pandemia y, a pesar de no haber cumplido las peticiones del técnico ni lo planes iniciales del club, ha considerado que Óscar García tiene a su disposición "una buena plantilla" y ha augurado "una buena temporada, si lo jugadores que tenemos dan su nivel".

En una larga comparecencia enlatada, con preguntas formuladas la víspera y sin opción a repreguntas de los periodistas, el responsable de la política de fichajes celeste ha desgranado los problemas que han impedido fichar a un delantero: ha desvelado (sin argumentos muy convincentes) la claves de la marcha de Álvaro Vadillo al Espanyol sin haber siquiera debutado y se ha referido a su propio papel en la gestión de los fichajes que "no" cree "un fracaso".

El director deportivo del Celta ha iniciado su comparecencia telemática con una explicación de lo ocurrido en estos dos meses largos de mercado veraniego. "Después de concretar fichaje de Murillo, tratamos de que saliesen jugadores para poder fichar un delantero. No se concretaron y a partir de ahí salió la posibilidad el último día de que saliese Vadillo, que no contaba para el entrenador y nosotros poder disponer de un dinero para fichar a un delantero", ha aclarado. El dirigente ha detallado que en esta última jornada se barajaron "cinco o seis opciones" (que no desveló) y hasta se llegó "a cuadrar una de ellas", pero "cuando ya teníamos todo preparado para redactar los contratos para que viniese cedido sin que le cueste a su club de origen no dicen que no se puede llevar a cabo la operación", ha justificado. "Y no se trata de fichar por fichar, sino de traer a alguien para que sea titular", ha agregado.

Felipe Miñambres ha confesado que comprende el enfado de la afición, que achaca no tanto a la labor del club como a su desconocimiento de la situación, y ha puesto un símil para ejemplificar la situación. "Es como ir a comprar la nueva camiseta del Celta con 10 euros y es imposible. Tu madre te da una paga, pero tampoco te llega para comprar la de esta temporada. Tratas de ir a la de otros años, pero no le gusta a tu padre o a tu hermano y cuando llega la ideal, resulta que no te la venden. Y esto en un poco lo que nos ha pasado", ha señalado. Y ha precisado: "El problema es el límite salarial porque uno arrastra unos salarios y unas amortizaciones de temporadas anteriores y LaLiga ha reducido el límite de todos los equipos. Ha sido un problema para todos, pero sobre todo para los que venimos d ella temporada anterior de hacer un desembolso grande".

A pesar de la numerosas críticas a su gestión en las redes sociales, el director deportivo celeste dice tener la conciencia muy tranquila. Miñambres ha defendido la viabilidad de todas las operaciones, incluido el fichaje de Álvaro Vadillo, cedido al Espanyol sin haber siquiera debutado. "No lo considero un fracaso personal", ha subrayado el ejecutivo céltico, que ha asegurado que el fichaje del gaditano contaba con el visto bueno del entrenador, que lo conocía e incluso tanteó su fichaje cuando estaba en el Red Bull Salzburgo.

Sobre los descartes que el club no ha podido colocar, se ha limitado a señalar. "Yo no les puedo poner una pistola en la cabeza para que se vayan". Por último Miñambres no ha descartado que se pueda fichar a algún futbolistas libre, aunque ha aclarado que "es muy complicado".