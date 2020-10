Sin nuevo delantero y sin Rafinha

El Celta continuará con la misma plantilla que en las cinco primeras jornadas de LaLiga, en las que solo obtuvo dos empates y un triunfo que le han devuelto a las posiciones peligrosas de la clasificación. El último día del mercado de fichajes ha deparado únicamente la cesión de Álvaro Vadillo al Espanyol. No habrá un nuevo delantero centro que ayude a Aspas a incrementar el pobre balance de goles. Tampoco regresará Rafinha Alcántara, que se marcha al PSG francés. Además, Jorge Sáenz y David Costas, que no cuentan para Óscar García, continuarán en Vigo. Y el entrenador tampoco ha visto cumplidas sus peticiones de disponer de "cinco o seis fichajes" más. Entonces, el club ya había incorporado a Renato Tapia, Miguel Baeza y Vadillo. Solo faltaba Jeison Murillo, quien ha cerrado el capítulo de incorporaciones del Celta para este curso.



La posibilidad de contar de nuevo en Vigo con Rafinha se esfumó definitivamente ayer, a pocas horas de la clausura del mercado de fichajes, cuando el Barcelona y el PSG sellaron el acuerdo sobre el centrocampista brasileño, por el que también estaba muy interesado el Leeds United de Marcelo Bielsa. Pese a los muchos rumores sobre posibles refuerzos, en A Sede solo se concretó la cesión de Álvaro Vadillo al Espanyol, que se compromete a pagar un traspaso por el andaluz si asciende a Primera.



El Barcelona y el PSG llegaron a un acuerdo para el traspaso de Rafinha Alcántara, según adelantó TV3 a última hora de la tarde de ayer. El club azulgrana percibirá tres millones de euros (la cláusula de rescisión del futbolista era de 16 millones de euros) en variables que se estipulan en el acuerdo entre las dos entidades. El club catalán se reserva el 35 por ciento de una futura venta del futbolista que la temporada pasada jugó a préstamo en el Celta.



Palabra de Aspas

Te olvidas de los 70+- brutos al año de salario de esos jugadores ...

Y los problemas del límite salarial de los clubs esta temporada — Iago Aspas Juncal (@aspas10) October 5, 2020

Sobre la marcha al PSG de Rafinha habló ayer Iago Aspas a través de las redes sociales para responder a un periodista que lamentaba que el Barça se desprendiese del brasileño, de Luis Suárez, de Rakitic y de Arturo Vidal "a coste cero y a rivales en la Champions". A ello respondió la estrella celeste: "Te olvidas de los 70 millones de euros brutos al año más o menos de salario de esos jugadores y los problemas de límite salarial de los clubes esta temporada".Rafinha viajaba ayer mismo hacia París para cerrar los últimos detalles de su llegada al club francés, donde coincidirá con su amigo Neymar. Ha sido una operación que se ha gestionado muy rápidamente, ya que el Barça necesitaba rebajar el límite económico para poder encauzar los dos fichajes que había pedido Ronald Koeman para potenciar su plantilla: Eric García y Depay. Sin embargo, ninguno de los dos llegará de momento al Camp Nou, donde seguirá Dembélé después de rechazar la oferta del Manchester United Y a Barcelona se marchaba Vadillo para jugar en Segunda División con el Espanyol después de que no contase para Óscar García. El andaluz, que llegó a Vigo en junio con la carta de libertad procedente del Granada no pudo debutar con la celeste en partido oficial. Se repite la misma situación que hace cuatro años con José Naranjo, que no contó para Berizzo , después de que el club lo fichase del Nástic de Tarragona. Jugó solamente dos partidos de la Liga Europa y uno de la Copa del Rey , sin debutar en Primera División, y en enero se marchó al Genk belga.Además del frustrado intento de recuperar a Rafinha,que cubriese la marcha de Gabriel, el Toro, Fernández al Zaragoza. Además, tampoco se reemplazó a Fedor Smolov, que llegó a préstamo en el pasado mercado de invierno para reforzar al equipo en la segunda mitad de la pasada temporada.Así pues, el único movimiento que el Celta realizó en la última jornada del mercado de fichajes de verano fue la salida de Vadillo, cuando también se esperaban las salidas de Jorge Sáenz y de David Costas, que no entran en las convocatorias de Óscar García y que les espera una temporada en blanco, al menos hasta que en enero se vuelvan a permitir las transacciones en el fútbol.La plantilla del Celta la conforman ahora 23 jugadores, sin contar con Jose Fontán, Gabri Veiga y Miguel Rodríguez, canteranos a los que Óscar García ha otorgado la condición de futbolistas del primer equipo, que despidió del mercado de fichajes abriendo la puerta a Álvaro Vadillo.