Óscar García: "Es preocupante que en tres ocasiones nos hagan dos goles"

El entrenador del Celta, Óscar García, señaló sobre la derrota sufrida ayer en El Sadar ante Osasuna (2-0) que es preocupante para su equipo haber encajado dos goles sobre tres ocasiones creadas por los rojillos. El técnico céltico manifestó en la rueda de prensa posterior al duelo que su equipo está intentando reducir los goles que reciben. "Prácticamente cada ocasión que nos crean, es gol. Nos han creado tres ocasiones y nos han marcado tres goles. Es preocupante. Estamos intentando mejorar porque si no, es muy complicado ganar partidos", destacó.

El preparador celeste lamentó que, a pesar de haber jugado con futbolistas ofensivos, el Celta no ha sido efectivo en la parcela media y ofensiva para poder llevarse los tres puntos. "No hemos perdido por falta de entrega e intensidad, creo que hemos igualado en eso a Osasuna", indicó el entrenador catalán antes de opinar que el gol del argentino Facundo Roncaglia ha sido una acción "que no puedes controlar".

García consideró que lo que le falta a su equipo es "desequilibrio y definición" y afirmó después de poner sobre el terreno al debutante Miguel Rodríguez, que es un técnico que confía en todos sus hombres al que no le importa la edad que estos tengan.

El preparador celtista volvió echar balones fuera al ser preguntado por posibles refuerzos, a escasamente 24 horas del cierre del mercado. "Lo que tenga que pasar, pasará", se limitó a señalar.

Finalmente García se mostró tajante al asegurar que no tiene ninguna duda de su permanencia en Primera División después de mostrar una mala imagen ante los de Jagoba Arrasate. "estoy seguro que nos vamos a salvar y lo digo desde ya. No tengo ninguna duda de que nos vamos a salvar y que vamos a cumplir el objetivo", subrayó el sabadellense.