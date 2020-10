Óscar: "No estoy molesto, el club ha hecho lo posible por fichar"

Óscar García ha valorado este mediodía en la conferencia de prensa previa al compromiso de mañana contra Osasuna (El Sadar, 12.00 horas) el esfuerzo de los dirigentes del Celta para reforzar su plantilla en las posiciones que él ha solicitado, aunque ha reconocido que será complicado que del club pueda complacer sus peticiones debido a las dificultades que presenta el mercado. "No estoy molesto, ni mucho menos. Si en algo ha destacado el Celta en los últimos diez años es por una excelente gestión económica. Ha sido un mercado extraño para todos, pero estoy seguro de que el club está haciendo lo máximo posible", ha estimado el preparador celeste, que no alberga demasiadas esperanzas de que se pueda concretar algún fichaje más. "Está claro que me hubiera gustado reforzar algunas posiciones. Lo he comentado con el club y estábamos de acuerdo, pero si no llegan estos refuerzos no es porque no se quiera, sino porque no se puede", se ha resignado.







El entrenador del Celta ha calificado de "reto mayúsculo" el duelo de mañana contra los de Jagoba Arrrasate debido al poco tiempo de descanso que ha tenido su equipo. "Estamos en inferioridad en ese tema, pero el reto de tener solo dos días de descanso para preparar un partido es mayúsculo y vamos a intentar llegar en las mejores condiciones para afrontar este importante partido", ha dicho Óscar, que planea, como es su costumbre, cambios en el once. "Mi filosofía es clara. He repetido alineación solo una vez y, en ese sentido, nunca me ha faltado valentía para jugar con futbolistas jóvenes, para hacerlos debutar", ha explicado. Y ha precisado: "Valoraremos durante la semana el nivel físico de los jugadores porque en un partido tan exigente como el del Barcelona y jugando a los dos días, cualquier golpe o cansancio excesivo puede determinar la alineación, pero estoy seguro de que los que salgan van a competir al cien por cien".



El entrenador del Celta confía en que el esfuerzo "físico y mental" para hacer frente al conjunto de Ronald Koeman no pase mañana factura a su equipo ante los rojillos, que van a llegar más frescos al choque. "Cuando juegas contra el Barcelona, aunque estuvieran media parte con diez jugadores, es un partido muy exigente a nivel físico y mental. Hemos dividido el grupo en dos, los que jugaron más minutos hicieron recuperación; los otros trabajaron un poco más, pero siendo conscientes de que a los dos días teníamos un partido que el rival ha tenido toda una semana para preparar. Por eso decía que el reto es grande", ha subrayado.





El técnico céltico, por último, se ha referido a la situación de Okay, que suma menos minutos de los esperados, y la hacía extensiva a otros futbolistas que han jugado poco o aún no han jugado. ". Hay partidos que consideramos que son mejores para él y otros, como por ejemplo este último, en que preferíamos a alguien con más recorrido, como fue Gabri", apuntó Óscar, que remachó: "La apuesta salió bien porque en la primera parte fue el mejor del partido, aunque en la segunda acusó el cansancio y el debut y es de los jugadores que nos va a costar un poco recuperar físicamente y también a nivel mental por todo este tipo de emociones".