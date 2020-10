El Celta desafía al Barça de Koeman

Balaídos pone a prueba esta noche (21:30 horas) la solidez defensiva del Celta y el potencial ofensivo del Barcelona de Ronald Koeman, que viene de arrollar al Villarreal (4-0), mientras el Celta de Óscar García obtenía un empate (1-1) en el fortín de Valladolid.

La cuarta jornada de LaLiga deparará un duelo en los banquillos entre dos excompañeros en el conjunto catalán, mientras que en el terreno de juego coincidirán dos de los más determinantes futbolistas del campeonato: Aspas y Messi. Es probable que el argentino acuda de azulgrana por última vez a Vigo, una plaza que no se le ha dado bien al 10 barcelonista y mucho menos a su equipo en lo que va de siglo, tras caer en 8 ocasiones y solo vencer en 4 de las 16 visitas en esa etapa. En junio pasado, el duelo entre ambos finalizó en tablas, con doblete de Luis Suárez y tantos de Smolov y de Aspas, que ejecutó con genialidad una falta directa.

Óscar García dispone de todo su arsenal, a excepción de los lesionados Rubén, Sergio, Juncà y Kevin, que ayer sufrió un problema muscular en la rodilla izquierda. Koeman, que ya visitó Vigo como técnico del Ajax en la Liga de Campeones en 2003, no puede contar con Junior Firpo ni con el portero Ter Stegen, y ha prescindido, entre otros, de Rafinha Alcántara, que negocia su salida posiblemente al Leeds United.

Celta y Barça se manejan con dibujos tácticos similares, con doble pivote y falso nueve, a la espera de cerrar sus plantillas antes de que se cierre el mercado de fichajes.

Los célticos presentarán un once igual o parecido al de Zorrilla. Okay podría suplir a Beltrán para acompañar a Tapia en el mediocentro. El once se completaría con Iván Villar, en la portería, con Mallo, Aidoo, Murillo y Olaza, en defensa; Denis Suárez o Brais Méndez, en la media punta; con Emre Mor, Aspas y Nolito, en ataque.

El croata Pjanic podría estrenarse en el once azulgrana para acompañar a De Jong en el doble pivote, en detrimento de Sergio Busquets; con Neto como portero; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Alba, en defensa; Coutinho en la mediapunta; y Griezmann, Messi y Ansu Fati, en ataque. Con los convocados aparecen jóvenes valores como el canario Pedri González y el portugués Trincao (de Viana do Castelo), que dejaron muy buenas sensaciones en su debut ante el Villarreal.

La visita del Barça se afronta en el vestuario céltico como "una piedra de toque" para calibrar un esperanzador arranque, que arroja un saldo de empates ante Eibar y Valladolid y victoria contra el Valencia para situarse entre los primeros de la clasificación.