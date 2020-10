"Contra el Barça tenemos que ser valientes"

El Barcelona vuelve a Balaídos, donde sufrió uno de los batacazos más sonoros de la pasada Liga. El empate (2-2) no solo le rezagó en la lucha por el título, sino que provocó una bronca monumental en el vestuario azulgrana. Óscar García Junyent (Sabadell, 47 años), más aliviado en este inicio de temporada con el Celta, intentará dar otra desagrable sorpresa a los culé, que inician una nueva etapa con Ronald Koeman en el banquillo. Esta cita, apunta el técnico catalán en la entrevista para el Periódico de Catalunya (del mismo grupo empresarial que Faro), no tiene nada que ver con la última.

- El final de Liga fue extremadamente angustioso.

- Sí, mucho, porque teníamos casi asegurada la permanencia a tres o cuatro jornadas del final, el Leganés logró resultados que no había hecho hasta entonces y nos entró el nerviosismo.

- Debía ser indescriptible: ustedes sin poder ganar al Espanyol y el Leganés acariciando el triunfo sobre el Madrid.

- Dependíamos de nosotros mismos, pero el estado de ansiedad y estrés impidió que estuviéramos a nuestro nivel. Nos estaba costando mucho en los últimos encuentros y no queríamos llegar así a la última jornada.

- ¿Qué tiene que cambiar en el Celta para evitar que se repita?

- Cogí un equipo que estaba a cuatro o cinco puntos de la salvación, cuando no era una plantilla para esto. Hemos hecho una pretemporada bastante buena, y con algún fichaje tendríamos un equipo más competitivo.

- Tres goles en tres partidos, usted también necesita un nueve.

- Hemos intentado crear un entorno favorable para que Iago Aspas dé su mejor fútbol, que empezara mejor la temporada. Antes le costaba más. Nos fijamos el reto de que pueda volver a la selección. Hace dos años le ayudaba Maxi Gómez en la faceta goleadora y ya no está. Nos iría bien tener a alguien más.

- El Celta no se ha reforzado: ha sufrido más bajas que altas.

- Está claro. Se han ido titulares indiscutibles. ¿Si espero fichajes? Todos los entrenadores esperan reforzar sus equipos. Pero solo pienso en los jugadores que tengo y hacerlos mejores.

- Ante este panorama, ¿el objetivo es sobrevivir?

- Sí. Evitar el sufrimiento del año pasado, conseguir la permanencia lo más pronto posible y luego no renunciar a nada.

- Han pasado tres meses del Celta-Barça. Nada que ver.

- Este no tendrá nada que ver. El Barça tiene otro entrenador, otros sistema táctico, otros jugadores, también nosotros?

- ¿Perjudica jugar sin público?

- Hay equipos que son más fuertes con su público, y nosotros somos uno de ellos, y otros que no notan la diferencia. Aunque sea fuera de casa, prefiero que haya público siempre, el fútbol es un espectáculo para la gente.

- ¿Puede hacer jugar al Celta como desearía?

- Estás condicionado por los jugadores que tienes y el mercado. Esta pandemia dificulta mucho los fichajes y nosotros tenemos el problema del límite salarial. Si quieres jugar con extremos y no los tienes, has de adaptarte a los recursos que hay. Lo importante es saber cuáles son tus fortalezas para reforzarlas y trabajar las debilidades para que se noten lo menos posible.

- Se mide con Ronald Koeman. Excompañero, extécnico, ahora rival.

- Le estoy agradecido porque cuando era asistente de Van Gaal me ayudó mucho con los consejos que me dio. Habíamos coincidido poco como jugadores (durante la temporada 1993-94), porque él era de los consagrados y yo un recién ascendido al primer equipo. Tuvimos más relación después como técnico y jugador.

- ¿Qué sintió con el 2-8 del Bayern al Barça en Lisboa?

- Buff, nada agradable. Me dio la sensación de que era una situación para que se vislumbrara que era necesario que hubiera cambios; no sé cuáles, porque soy el entrenador del Celta y no tengo información. Pero pareció que era una situación de no retorno en algunos estamentos.

- ¿Messi?

- Soy entrenador del Celta y me preocupo de mis jugadores.

- ¿Qué es lo que le preocupa de su equipo?

- Que juguemos con personalidad, que seamos valientes. El del Barcelona es un partido para crecerse. Te enfrentas al mejor jugador del mundo y a futbolistas que son los mejores de sus países.

- ¿Cómo es la experiencia de trabajar con su hermano Roger?

- No es fácil trabajar con la familia, aunque ya quise que me acompañara a Saint Etienne. Estoy encantado con tener alguien de máxima confianza, que sé lo que piensa, que te dará el consejo correcto. ¿Por qué no es fácil? Por la tensión de la profesión, el riesgo de la erosión que pueda ejercer la relación profesional con la personal.