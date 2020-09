Óscar García pide "concentración" y "personalidad con el balón" para doblegar al Barcelona

Óscar García se prepara para doblegar al nuevo Barcelona de Ronald Koeman, que mañana cierra en Balaídos (21.30 horas) la cuarta jornada de Liga. "Siempre espero de los rivales lo mejor, que esté a su máximo nivel y preparo los partidos pensando en eso. Es un partido que va a requerir mucha concentración y, sobre todo, mucha personalidad", ha subrayado este mediodía el entrenador del Celta en rueda de prensa telemática.

El preparador céltico espera un Barça diferente al del pasado curso, en el que ya comienza a verse la impronta de su nuevo técnico, pero que sobre todo se distingue del resto por contar con el mejor jugador del mundo. "El principal cambio es que a nivel táctico han variado su sistema, ahora juegan más con doble pivote, pero teniendo como tiene a Leo Messi, que es el mejor jugador que yo he visto en vivo, no tengo duda de que será un rival muy complicado y un rival que va a luchar por todos los títulos", ha señalado.

Claro que el astro argentino no es el único peligro de un equipo al que su gran fondo de armario le proporciona todo tipo de recursos. "Si tuviera solo uno, todo el mundo sabría cómo contrarrestarlo, pero es un equipo que tiene muchos peligros. Puedes hacer un partido tácticamente perfecto y en un descuido o en una genialidad de uno de sus jugadores pueden decidir el partido", ha explicado.

"Por eso decía que es un partido para estar muy concentrado y no perder esa concentración durante los 90 minutos y con balón tener personalidad", ha agregado Óscar. Y ha remachado: "Aparte, cualquier jugador que salga desde el banquillo te puede cambiar el signo del encuentro porque tiene una plantilla muy buena, no solo los que salen de inicio, sino los también los que salen del banquillo pueden cambiarlo".

El preparador celeste no prevé, por otra parte, un encuentro similar al disputado hace solo unos meses en Balaídos, que concluyó en tablas (2-2), y que los celestes tuvieron en su mano en el último segundo de juego tras perdonar Nolito una inmejorable ocasión. "Cada partido es una historia que está por escribir. Nos sirve de poco porque hay jugadores que no están, el sistema y el entrenador son diferentes. Nosotros tenemos una plantilla con jugadores que no estuvieron en ese partido. Cada partido es una historia y por eso decía que tiene poco que ver lo que pasó el año pasado", ha analizado.

En su comparecencia telemática, Óscar García ha pasado de puntillas sobre la situación de los fichajes que negocia el club para cerrar la plantilla "Hasta el día 5 todo es posible y es algo que yo no controlo. Intento estar centrado en lo que puedo controlar y lo que puedo controlar son los entrenamientos con los jugadores que disponemos para este partido", se ha limitado a señalar el técnico, que no considera extraño no poder contar con Rafinha. "Raro no porque es jugador del Barcelona, no del Celta y se ha pasado más años allí que aquí. Estoy centrado en los jugadores que tengo, que son los que nos pueden ayudar a ganar este partido y Rafinha no está", ha sentenciado.

El entrenador del Celta ha celebrado, por otra parte, el buen momento de Iago Aspas, del que ha destacado su tempranero arranque goleador y al que espera ayudar a volver a la selección. "Queríamos que empezara bien la temporada porque siempre le había costado marcar goles al principio, lo hemos cambiado y ha sido un reto bonito, que se está cumpliendo.

Teníamos otro reto, que era estar muy bien para estar entre los seleccionados para volver a la selección y estamos intentando ayudarle, aunque luego es cosa del seleccionador", ha explicado Óscar, que ha destacado el buen caldo de cultivo que se ha creado para que la estrella céltica brille y tire del equipo. "Estamos creando un entorno muy favorecedor para que él pueda sacar el mejor rendimiento a su fútbol. Lógicamente, cuando él está bien, el equipo lo nota", ha dicho.

El técnico celeste ha reconocido, finalmente, que planea rotaciones para el duelo del domingo contra Osasuna, aunque ha precisado que será el estado físico de los jugadores tras el partido ante los azulgranas el que condicione a quiénes da descanso. "Haremos la valoración tras el partido con el Barcelona. Vamos a ver cómo acaban los jugadores. Con solo dos días de descanso hay jugadores que cualquier golpe o cualquier molestia hace que no los puedas utilizar en el siguiente partido. Vamos a tener en cuenta todo eso", ha apuntado.