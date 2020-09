Ocasión para continuar en la zona alta

La tercera jornada de LaLiga arrancaba ayer con el Celta situado en la cuarta posición de la tabla, con cuatro puntos. Y en esa zona de privilegio anhela continuar el equipo vigués una vez que hoy visite al Valladolid (Zorrilla, 18:30 horas, Movistar), un duro y correoso rival que busca sumar su primera victoria tras un irregular arranque. Los célticos, por el contrario, se presentan a la cita cargados de motivación tras empatar en Eibar y superar al Valencia en Balaídos. En Pucela, los de Óscar García inician además una semana de tres compromisos oficiales, pues el jueves reciben al Barcelona en Vigo y el domingo acudirán al campo de Osasuna.

Con ese exigente calendario inmediato antes del primer receso de la temporada por compromisos de las selecciones, el partido de esta tarde adquiere quizás mayor importancia teniendo en cuenta además los buenos antecedentes de los célticos en la capital castellana, que se presenta como el desplazamiento más corto del curso y es la alternativa elegida por el Celta si no estuviese disponible Balaídos.

Blanquivioletas y celestes empataron sin goles sus dos últimos duelos ligueros. En Zorrilla, los célticos acumulan 14 victorias y 10 empates en 47 visitas, lo que convierte al estadio vallisoletano en uno de los más propicios para los intereses del conjunto vigués.

Óscar García ha prescindido para este compromiso de David Costas y de Jorge Sáenz -el club les busca destino- y no puede contar con los lesionados David Juncà -al que pretende el Girona-, Rubén Blanco y Sergio Álvarez. Pocas bajas teniendo en cuenta el parte médico del equipo vallisoletano. Sergio González tiene que prescindir por distintos motivos de jugadores importantes como el portero Masip (positivo por coronavirus), Alcaraz, Joaquín Fernández, Javi Moyano, Kiko Olivas, lesionados, o el israelí Weissman, por motivos religiosos (los judíos celebran el Yom Kipur).

Muchos contratiempos que abren la puerta a varios jóvenes de ambos equipos. Con la primera plantilla céltica continúan Gabri Veiga -debutó ante el Valencia con 18 años-, Jose Fontán y Miguel Rodríguez, así como los porteros Iago Domínguez y Raúl García.

El técnico catalán no repite once desde que llegó a Vigo en noviembre pasado. Hoy repetirá con toda probabilidad la línea defensiva y la delantera que presentó ante el Valencia, con Iván Villar, Mallo, Aidoo, Murillo y Olaza en la retaguardia, además de Nolito, Aspas y Mor en ataque. Tapia también es fijo en el pivote. Y para los dos acompañantes del peruano en la medular hay varios candidatos: Okay, Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez, Baeza e incluso Veiga. Jugadores como Araújo, Kevin, Vadillo y Mina también han de esperar a los cambios.

En la plantilla vallisoletana aparece Fabián Orellana -procedente del Eibar-, que marcó un gol en su estreno con el Celta ante el Valladolid, hace nueve años en Balaídos, y el delantero brasileño Marcos André, que pasó por el filial céltico sin estrenarse.

Con Orellana de mediapunta, por detrás de Guardiola, el Valladolid tendrá entre palos a Roberto Jiménez, con Luis Pérez, Javi Sánchez, Bruno González y Nacho, en defensa; Herrero y San Emeterio, en el doble pivote; y las bandas las pueden ocupar Plano y Rubio.

Sergi Guardiola, que participó en tres de los cuatro últimos goles del Valladolid; y Óscar Plano, con incidencia en cuatro goles ante el Celta, también son futbolistas a tener en cuenta por parte del Celta, que acude a la tercera cita del curso como el equipo que más ha disparado a portería. Nolito no ha marcado tras ocho intentos. La palma se la lleva Aspas, que sumó un doblete ante el Valencia y se sitúa a uno de los 104 del récord con la celeste de Hermidita.

Los célticos buscan hoy las segunda victoria consecutiva después de registrar seis empates en las ocho últimas salidas. Un triunfo en Pucela mantendrá a los de Óscar García en puestos europeos: ese objetivo soñado, pero que parece prohibido mencionar en estos momentos.