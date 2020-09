David Costas y Jorge Sáenz vuelven a quedarse fuera de la lista de 23

Óscar García ha vuelto a dejar fuera de la lista de 23 futbolistas para el partido de esta tarde en Pucela a David Costas y Jorge Sáenz, a pesar de que la lesión de David Juncà limita a dos las opciones de banquillo en la defensa para el duelo contra los blaquivioleta.

Ambos jugadores negocian desde hace semanas su salida del club, que no acaba de encontrarles destino. En el caso del central canterano, con contrato en vigor hasta 2023, el principal problema radica en que no le convence ninguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. Costas no ha entrado en ninguna de las tres convocatorias realizadas por el técnico.

Sáenz sí fue incluido en la primera lista, pero no ha entrado en las dos siguientes. Su destino en la temporada que le resta de cesión con el Celta podría estar en el extranjero.