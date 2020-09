El Celta suda un punto en Zorrilla

El Celta cosechó un valioso empate (1-1) en su visita al Valladolid en un partido con pocas ocasiones que se decidió con un golazo de Aspas y un tanto de penalti. Vallisoletanos y vigueses fueron poco prolíficos en las áreas contrarias y solo un chispazo del moañés y una protestada pena máxima transformada por Guardiola fueron capaces de variar el marcador. Un encuentro en el que la intensidad del equipo local provocó que los celestes nunca se llegasen a encontrar cómodos. Al Celta le costó sobremanera hilvanar su juego ofensivo, pero aún así logró ponerse por delante antes del descanso con un gran pase de Denis Suárez y una ejecución brillante -otra más- de Iago Aspas. El Valladolid, más apurado con el resultado en contra, se estiró en el segundo tiempo y apretó a un Celta que supo sufrir a pesar del empate. El colegiado señaló un derribo de Hugo Mallo sobre Kike Pérez dentro del área tras un leve contacto del capitán celeste con el atacante blanquivioleta. Marcó Sergi Guardiola y el Celta supo conservar un empate que le coloca en una posición cómoda en la tabla, invicto con cinco puntos en tres partidos.

La visita al José Zorrilla es un trago susceptible de atragantarse. El Valladolid de Sergio no es un equipo de fácil digestión. Un rival rocoso e intenso que nunca se cansa de empujar. Y al Celta le tocó una buena dósis de todo eso. Los vigueses se presentaron en Pucela con la confianza de haber derrotado la pasada semana al Valencia y por eso mismo Óscar García presentó el mismo once. Pero desde el inicio se vio que no era lo mismo. El Valladolid mordía más y mejor en la presión. Los vigueses no estaban a gusto porque el balón les duraba muy poco y no conseguían conectar con Aspas y Emre Mor.

Sin embargo el Celta estuvo a punto de adelantarse en una acción aislada. Al cuarto de hora Aspas convirtió un balón rechazado en una asistencia a Denis Suárez. El de Salceda, solo frente a Roberto Jiménez, pecó de precipitación y chutó por encima del larguero. La jugada tuvo su respuesta inmediata en el área contraria. Toni Villa encontró el espacio para habilitar a Sergi Guardiola y el delantero se encontró con un pie de Iván Villar, rápido de reflejos para desviar por la línea de fondo.

Corrían los minutos y el Celta seguía desposeído de la pelota y sin opciones para salir a la carrera. El Valladolid tenía a los celestes controlados pero estaba falto de ideas para doblegarlos. Orellana chocaba una y otra vez contra la defensa de Olaza, constantemente ayudado por Nolito, y al resto de atacantes les faltó creatividad para sorprender a los zagueros vigueses. Quienes sí que la tuvieron, justo antes del descanso, fueron Denis y Aspas. Control y pase milimétrico al espacio del centrocampista. Carrera a toda velocidad del delantero, pisadita hacia un lado para esquivar al portero y gol casi sin ángulo del moañés. Una definición al alcance de muy pocos con la que Aspas iguala a Hermidita como máximo goleador histórico del Celta en Primera (104 tantos).

A la vuelta de los vestuarios el Valladolid se estiró más en busca del empate. La respuesta de Óscar fue introducir a Baeza y a Brais para dar más oxígeno a su centro del campo y también para tapar las subidas de los laterales blanquivioletas. Pasada la hora de partido y después de que Nacho Martínez hubiese enviado una falta lateral contra el larguero de la portería de Villar, tuvo lugar una acción muy discutida por los jugadores del Celta. Hugo Mallo toca ligeramente a Kike Pérez dentro del área y el colegiado Sánchez Martínez interpretó que lo había hecho con la fuerza suficiente para pitar penalti. Ajeno a las protestas de los celestes, Sergi Guardiola engañó desde los once metros a Iván Villar e hizo el empate.

Óscar García, después de que Aidoo cortase un pase que hubiese dejado solo a Óscar Plano ante el portero celeste, quiso contener el empuje final del Valladolid en los minutos finales revistiendo su defensa. Entraron Araújo y Okay por Beltrán y Tapia para que el Celta pasase a jugar con tres centrales. Si en el partido pasaron pocas cosas, a partir de ese movimiento ya no pasó ninguna. El Celta se vuelve con un punto de un campo difícil y sigue sin conocer la derrota. Por delante le queda una semana con dos partidos, el jueves en casa frente al Barcelona y el domingo en Pamplona ante el Osasuna.



Ficha técnica:



Real Valladolid: Roberto; Luis Pérez, Bruno, Javi Sánchez, Nacho; Fede San Emeterio, Kike Pérez; Raúl Carnero (Marcos André, m.58), Toni Villa (Óscar Plano, m.72), Orellana (Hervías, m.58); Sergi Guardiola.

Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Tapia (Okay, m.80), Beltrán (Araújo,m.80), Denis Suárez (Baeza, m.59); Nolito (Santi Villa, m.72), Emre Mor (Brais Méndez, m.59), Iago Aspas.

Goles: 0-1, m.44: Aspas. 1-1, m.66: Guardiola, de penalti.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró cartulina amarilla a Guardiola (m.60), Bruno (m.79), Javi Sánchez (m.85), y Emre Mor (m.25), Beltrán (m.40), Mallo (m.64), Iago Aspas (m.90), del Celta de Vigo.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla.