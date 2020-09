"El Celta llega en muy buen momento a Zorrilla y eso es una ventaja"

Onésimo Sánchez González (Valladolid,1968) ultima la pretemporada con el Celta B, al que llegó en enero. El vallisoletano quiere que el Celta gane el domingo en Zorrilla ante su ex equipo, en el que jugó y al que dirigió: "La profesión está por encima", admite. Ve al equipo de Óscar García un punto por encima del Valladolid, por la buena dinámica de los célticos en el arranque del curso. Espera entre 3y 4 refuerzos más para afrontar una difícil campaña en Segunda B.

- ¿Cómo afronta un vallisoletano que trabaja para el Celta el partido del domingo en Zorrilla?

- Es especial, al menos para mí lo es porque, por un lado, se enfrenta mi equipo de toda la vida, mi sentimiento, mi gente y mi ciudad y, por otro lado, está mi profesión, donde estoy trabajando a gusto. Prefiero que gane el Celta porque es el equipo para el que trabajo, porque la profesión está por encima del sentimiento, pero deseándole lo mejor al Valladolid.

- El Valladolid se presentará con muchas bajas. ¿Es una buena oportunidad para el Celta?

- A pesar de esas bajas, el Valladolid va a ser un equipo competitivo. No va a ser nada fácil superar al Valladolid porque sabe bien a lo que juega. Suma un punto de seis pero ante la Real en casa fue superior, mereció ganar. Y el Celta llega en un buen momento, tanto de puntos como de ánimo y sensaciones. Va a ser un partido complicado, igualado y los detalles serán importantes. El Celta llega en muy buen momento y eso puede ser una ventaja.

- ¿Qué tipo de partido le espera al Celta en Valladolid?

- Los dos equipos son buenos con la pelota, el Valladolid es un equipo con un ataque más directo, que busca a los dos puntas, Orellana juega por detrás de ellos pero puede cambiar en cualquier momento, no necesita mucho manejo para hacer daño por fuera. Espero un partido igualado, pero el Celta llega con mejores sensaciones.

- La Segunda B ha sufrido cambios profundos. ¿Será más complicada que en años anteriores?

- Hay equipos muy potentes, con unos objetivos muy claros y todo apunta a que va a ser, sí cabe, más competitiva de lo que ya era.

- El Celta B arrancó la pretemporada con dos goleadas al Arousa. ¿Cómo ve a su equipo?

- Estamos en formación, todavía queda gente por llegar a la plantilla y tengo que tener en cuenta a los chicos que tenemos en el primer equipo para ver quién al final sigue. Bueno, estamos un poquito a la expectativa y hasta que no acabe el plazo de fichajes, hasta que no tengamos la plantilla cerrada, no podemos evaluar del todo al equipo.

- Hasta 18 bajas ha sufrido el filial. ¿Era necesario un cambio tan radical?

- Se parte de unas cosas y de otras, de temas contractuales... El cambio es profundo e intentaremos hacer un cóctel con los pocos que se quedan, con los que suben del juvenil y los que llegan, que esperemos que aporten ese granito de experiencia dentro de la juventud del equipo y tratar de conseguir un equipo lo más competitivo posible en una liga diferente y que será muy competitiva por el grupo que nos tocó.

- Han llegado 4 fichajes. ¿Cuantas incorporaciones más espera?

- Vamos a esperar un poquito lo que pase en el primer equipo, pero sí es cierto que se ha ido mucha gente y la plantilla la tendremos que montar con 19, 20 o 21 futbolistas, por lo que 3 o 4 futbolistas, como mínimo, deben llegar.

- ¿Ahí incluye a Fontán, a Veiga y a Miguel, que están con la primera plantilla y no se sabe si se quedan?

- Por eso digo que hay que esperar para saber el número exacto de jugadores que necesitamos para completar la plantilla.

- ¿Cuántos jugadores del juvenil darán el salto al filial?

- Han subido varios futbolistas que tienen que dar ese salto y que debemos evaluar porque es muy diferente competir en juveniles a hacerlo en Segunda B.

- ¿Qué objetivos tiene el equipo filial del Celta?

- Vamos a ir poco a poco, a ver cómo acaba todo. El objetivo siempre va a ser ganar el siguiente partido, tener jugadores preparados para el primer equipo y que sean mejores después de once o doce meses de competición. A partir de ahí, veremos dónde nos pone la competición.

- ¿Les atrae el reto de poder alcanzar la Segunda División B Pro?

- Claro. No renunciamos a nada, pero tampoco vamos a someter a los chicos a una presión que tal vez ellos no puedan soportar. Vamos a esperar a lo que vaya pasando, cómo acaba concretándose la plantilla. Ahora mismo, creo que hablar de objetivos es divagar, pero lo que sí es verdad es que no vamos a renunciar a nada.

- Tras unos meses en Vigo, ahora puede preparar la pretemporada e iniciar el campeonato. ¿Qué Celta B se encontrará la afición?

- Procuraremos ser un equipo valiente, que quiera la pelota, que sea difícil de superar?. Queremos un equipo y, a partir de ahí, también es muy importante la aportación que te dan los futbolistas.

- ¿El estilo del primer equipo marca el del filial?

- No tenemos una orden definida, pero preparamos jugadores para que estén en la élite. Entonces, procuramos que tenga cierto tipo de similitud. Pero cada competición, cada momento, cada partido dictan ciertas premisas, pero sí es cierto, obviamente, que cuando tienes un primer equipo lo que quieres es que los chicos den el nivel.

- ¿Qué supone para la categoría la presencia del Deportivo?

- Se ve que los objetivos son difíciles, que hay rivales de mucha historia que van a tener muy buenos futbolistas, pero eso tampoco van a ser excusas, sino un condicionante y la ilusión de competir y de poder llegar a ese nivel.

- El club reservó un dorsal del filial a Miguel Baeza. ¿Podrá contar con el centrocampista cordobés?

- Ese es un tema que se me escapa. No hemos hablado todavía y es un tema que corresponde a la dirección deportiva.