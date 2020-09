Tapia: "Me gusta ser líder, es una de mis mayores virtudes"

Renato Tapia está decidido a tener un papel protagonista en el Celta. El internacional peruano, uno de los más destacados en este inicio de curso, quiere tener, de hecho, en el equipo celeste el mismo peso que tiene en la selección peruana, tanto por lo que él mismo puede aportar al equipo como por su contribución para mejorar el rendimiento de sus compañeros de vestuario.

"Me gusta ser un líder, el liderazgo creo que es una de mis mayores virtudes. Lo he demostrado en la selección, he intentando imponerme un poquito. Una de mis mayores virtudes es tratar de ayudar al compañero, para eso trabajo", ha declarado el medio centro en una entrevista con Efe.

En la entrevista, Tapia aboga por pasar página y se muestra ambicioso en cuanto a las expectativas del Celta para la temporada en curso, a pesar de los problemas que ha tenido el equipo para mantener la categoría en los dos ejercicios precedentes. La posibilidad de clasificación europea, admite, le ronda por la cabeza. Y no solo a él, sino también, asegura, al plantel y al propio técnico, Óscar García. "

"Estos dos años que pasaron ya han quedado atrás, no podemos pensar en la permanencia. Tenemos un equipo muy ambicioso, con ganas de crecer y de pelear por quedar entre los seis o siete primeros, de poder llegar a una competición europea. En este momento eso es primordial, es lo que queremos tanto los jugadores como el entrenador", ha afirmado.

El futbolista peruano reconoce que la Liga española tiene una gran exigencia física y que ha tenido que realizar un considerable esfuerzo para ponerse a punto, especialmente en estas primeras jornadas en las que lo ha jugado prácticamente todo. "Físicamente creo que me exigido muchísimo más. Tuve que profesionalizarme un poquito más, saber que esto me iba a costar el doble o el triple y que tenía que ponerme bien para poder aguantar todo el partido o lo que me toque jugar", ha apuntado.

Renato Tapia valora la confianza que le ha dado el técnico, pero cree que todos en el plantel son importantes y destaca la aportación de los compañeros que han entrado desde el banquillo. "Todo jugador se tiene que sentir importante, esté jugando o no. Todos somos importantes, lo demostramos el otro día contra el Valencia porque los chicos que entraron lo hicieron muy bien", ha dicho.

El mediocampista celeste celebra asimismo, el buen recibimiento que le ha tributado el club. "La verdad que la gente me ha recibido de la mejor manera. Pasé mi cumpleaños aquí (28 de julio), no pensé pasarlo porque no conocía a mucha gente, pero al final lo pasé muy bien, es uno de los mejores recuerdos que tengo. El hecho de estar en un lugar donde te sientes querido, donde sientes que puedes hacer las cosas bien, es muy importante para mí. De momento todo va de maravilla", ha asegurado.