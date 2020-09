La Federación respalda al VAR tras las críticas del Valencia por el gol de Aspas

El Valencia no encajó bien la derrota frente al Celta. El conjunto ché, después de caer ayer en Balaídos (2-1), criticó a través de sus perfiles en las redes sociales la actuación arbitral y cuestionó las decisiones tomadas en la sala VOR de Las Rozas. Los valencianistas hacen alusión al primer gol de Iago Aspas, al límite del fuera de juego, y también reclamaron un penalti de Aidoo sobre Manu Vallejo en los instantes finales del duelo.

En la primera de las acciones, en el minuto 12 del encuentro, Nolito asistió a Iago Aspas y el moañés, en línea con los centrales en el momento del pase, consiguió anotar el primer tanto del encuentro. En un principio el colegiado Gil Manzano anuló el gol, pero dos minutos después el VAR rectificó su decisión y dio el gol por válido. Pero el problema para el Valencia radica en que no se emitieron durante la retransmisión las imágenes de las líneas de fuera de juego. "Una derrota sin excusas, aunque todavía seguimos a la espera de una imagen de VAR con línea y de la revisión de todas las acciones decisivas en el área", denuncian en su comunicado.

La respuesta de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no se hizo esperar y esta misma tarde han respondido al Valencia con otro comunicado en el que aseguran que todas las jugadas susceptibles de revisión fueron analizadas por el equipo de árbitros de la sala VOR y ratifican la legalidad del gol de Iago Aspas. "Se analizaron, como siempre, todas las imágenes del partido y se constató por medio de las imágenes y las líneas trazadas por el VAR que no existía fuera de juego", afirma la Federación. Respecto a la ausencia de imágenes durante la retransmisión en directo, el organismo alude a un "error operativo de un técnico de la empresa que presta los servicios tecnológicos del VAR, el que propició que estas imágenes no llegaran a la productora, y consecuentemente, no se emitiesen por televisión". Junto a estas palabras adjuntan también la toma con las líneas en las que se constata la posición correcta de Iago Aspas.

La polémica arbitral, sin embargo, no quita valor al triunfo del Celta. Los de Óscar García fueron superiores al Valencia. Un equipo mucho más solvente en ambas áreas que dominó el juego y el marcador. Los celestes dispararon en 23 ocasiones hacia la portería de Domenech, chutaron dos veces contra la madera y solo concedieron tres tiros entre palos.