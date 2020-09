Jorge Sáenz baraja varias ofertas

Óscar García no cuenta con Jorge Sáenz. No le gusta como defensa central y no le convenció como posible mediocentro en la prueba a la que le sometió en el amistoso contra el Lugo. De hecho, el técnico del Celta ha preferido al canterano Jose Fontán antes que al futbolista tinerfeño, que cumple su segunda temporada de cesión en Vigo, a donde llegó hace un año como parte de la operación de traspaso de Maxi Gómez al Valencia. Sáenz ni siquiera ha sido convocado entre los 24 célticos que hoy afrontarán la segunda jornada de LaLiga ante el equipo valenciano. Mallorca y Boavista aparecen en el horizonte del canario como alternativas para evitar pasar otra temporada casi en blanco como la anterior, en la que solamente jugó 7 partidos de LaLiga y 2 de Copa.

Según informa Superdeporte en Mallorca. El club bermellón habría preguntado por Jorge Sáenz para reforzar el centro de su zaga ante la posible salida de uno de los cuatro centrales que Luis García Plaza tiene en plantilla. También el Boavista de la Liga NOS se ha fijado en él, pero el tinerfeño daría prioridad a seguir jugando en España, aunque eso suponga volver a la Segunda División, que conoce bien por los 114 partidos que disputó con el CD Tenerife. Internacional sub-21 con España, el Valencia apostó por el tinerfeño de 23 años, pero poco después de firmar por el equipo de Mestalla hasta 2024 se marchó a préstamo al Celta.

Convencido de que no tendrá oportunidades con Óscar García, el futbolista ha decidido negociar la rescisión de su contrato con el Celta, según desvelaba ayer Grada 3.com. El Mallorca y el Boavista de Oporto son los dos principales candidatos a incorporar al central canario en los próximos días, pues en Vigo ni siquiera entra en una convocatoria de veinticuatro futbolistas para enfrentarse al Valencia.