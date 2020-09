Emre Mor promete dar el cien por cien

Emre Mor parece haberse tomado por fin en serio su carrera en el Celta. El atacante turco promete "dar cien por cien" en el campo y confía en firmar una buena temporada, tanto el aspecto individual como en el colectivo. "Deseo que esta temporada sea diferente, no solamente para mí, sino para todo el equipo. Tenemos mucho trabajo, pero pueden confiar en mí. Daré el cien por cien todo el tiempo. No digo que vaya a meter 20 goles. Eso nunca se sabe, pero sí que voy a dar lo máximo de mí", subrayó ayer en declaraciones a Celta Media.

Mor precisó que la decisión de volver al Celta fue exclusivamente suya porque necesitaba demostrar su valía. "La última vez no acabé demasiado bien con la afición y con el club. Ha sido mi elección volver al Celta, porque sentía que tenía algo que demostrar a los fans y al club. Ahora soy más maduro, he aprendido mucho. Estoy listo para darlo todo", aclaró.

El futbolista turco admitió que ha tenido que reconstruir la relación con sus compañeros de vestuario y convencer al técnico de que puede ser de utilidad al equipo. "Mi primer propósito cuando volví ha sido construir la relación con los compañeros otra vez, porque estaba algo rota, hacer que el entrenador crea en mí y trabajar duro. Es lo que haré todo el tiempo que esté aquí en el Celta", aseguró. "Me siento muy bien. Siento que ahora puedo controlar mejor lo que muestro a la gente, así que los compañeros empiezan a ver que, de hecho, soy un buen tipo. Cuando no te centras en la presión y sí en lo que puedes hacer con los pies y trabajar duro, el resto viene solo", agregó Mor, que valoró jugar junto a Iago Aspas. "Jugar a su lado es genial, es un jugador top que me consigue muchos buenos balones y yo también puedo darle balones a él", dijo.