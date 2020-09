¿Debe el Celta contratar a un guardameta?

Las lesiones de larga duración de Rubén Blanco y Sergio Álvarez han planteado al Celta el dilema de si fichar o no un portero para fortalecer la portería en su ausencia. Los servicios médicos valoran la buena evolución de ambos guardametas, pero no cuentan que ninguno de ellos pueda recibir el alta antes de finales del mes de octubre o comienzos de noviembre, lo que dejará durante bastantes semanas la portería celeste en manos del inexperto Iván Villar, con el agravante de que el cangués no dispone de recambio si sufre algún percance.

Óscar García ha alertado del riesgo de esta situación y ha pedido la contratación de un portero con experiencia, pero el club no lo considera una prioridad y no tiene, por el momento, la intención de abordar una operación que también presenta inconvenientes.

¿Debe el Celta fichar a un portero para apenas un par de meses? Emblemáticos exporteros y exjugadores del conjunto vigués exponen los pros y los contras de la situación. Las opiniones están divididas.

"Me sorprendería que ficharan a un portero", confiesa Javier Maté. "Primero porque el equipo tiene muchos frentes abiertos y necesita varias cosas y por otro lado siempre han confiado en gente de la casa para esta posición", expone el exguardameta y antiguo responsable de las categorías inferiores el club. Maté reconoce que "sería tremendo" que Iván Villar sufriese una lesión sin un recambio de garantías, pero considera que es un riesgo asumible. "Ahora que parece que la tesorería no está muy bien y el equipo necesita otros refuerzos, lo que no puede ser es que se junten con cuatro porteros dentro de mes y medio. Sería difícil de entender que un equipo destinase cuatro fichas a la portería. Va a depender de lo que suceda hasta el cierre de inscripciones. Si el equipo muestra seguridad defensiva, no van a fichar, pero si vemos que somos frágiles pues a lo mejor fichan. No es una decisión fácil", señala el exguardameta, que rompe una lanza a favor de Villar. "Iván lleva tres años entrenándose con el primer equipo y está preparado. Ninguno teníamos experiencia cuando empezamos. Si luego se lesiona igual no queda otro remedio que fichar un portero, pero la pasada temporada se nos lesionó un portero y al final fichamos a Nolito. Fichar a un portero no debería ser una prioridad. El Celta tiene otras carencias", argumenta.

José Covelo, exguardameta celeste y antiguo entrenador de porteros del equipo celeste, discrepa. "El Celta solo tiene ahora a Iván y con poca experiencia en Primera. Se necesita un portero más. Si quieres aspirar a algo el portero es un puesto importante. Yo ficharía porque, aunque hay que confiar en la gente joven, estamos hablando de fútbol profesional y en este puesto la experiencia es importante", sostiene Covelo, que apunta una razón más: "El entrenador ha pedido un portero y él es el que mejor conoce las necesidades de la plantilla. Si pide un portero es porque lo necesita. Yo creo que, por las desgracias de las lesiones, se necesita un portero que te dé garantías".

Patxi Villanueva, ex portero canterano que también ha ejercido en el Celta como entrenador de porteros, coincide con Maté y disiente de Covelo. "La pregunta es qué tipo de portero traes. ¿Uno para estar tres meses? Yo no ficharía a un portero. Apostaría por Iván porque al final van a ser mes y medio o dos meses y ya estarían operativos Sergio y Rubén para competir con Iván, así que yo seguiría con Iván y los chicos de la cantera", observa. Y apunta: "Creo que Iván ha demostrado que debe y puede jugar y luego a los otros chavales, si tienen posibilidad, darles minutos en amistosos para que se vayan rodando por si hubiese la desgracia de que a Iván le pasara algo, saber a qué atenerte. Pero si a Iván no le pasa nada, yo no movería ficha porque a ver qué tipo de portero puedes traer para solo tres meses".

El exdefensa internacional Jorge Otero, actual técnico del Alondras, esgrime parecidos argumentos a los de José Covelo. "¿Quién es el que conoce mejor las necesidades del equipo?", se pregunta. Y responde: "Óscar". "Por lo tanto", añade, "el responsable máximo del equipo tiene que tener decisión sobre el fichaje de algunos jugadores. Yo entiendo que no puede pedir todos los jugadores que quiera porque a lo mejor mañana ya no está, pero sí que es cierto que el entrenador tiene que tener voz y voto en una parte importante de los fichajes y parece que lo del portero es una prioridad para él".

Manolo Rodríguez Santiago, el Gran Capitán celeste, admite que no le gustaría estar en la piel del Celta porque la decisión es complicada y presenta ventajas e inconvenientes. "No creo que el entrenador pida un portero por capricho, sino porque considera que es necesario, no tanto porque Villar no esté preparado, sino porque pueda lesionarse", reflexiona el veterano exzaguero céltico, que matiza: "De todos modos, hay que comprender también que el club tenga reticencias a traer un portero para un par de meses y luego tenga cuatro fichas ocupadas con la portería. Es una decisión realmente difícil".