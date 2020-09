El Celta no paga por la cesión de Murillo y la Sampdoria asume parte de la ficha

El Celta ha conseguido cerrar el regreso de Murillo en excelentes condiciones económicas a corto plazo, aunque a la vez sin resolver el futuro del colombiano más allá de esta temporada. Será en el próximo mes de junio, quizá en un escenario económico más favorable si la pandemia ha remitido, cuando el club pueda abordar la adquisición en propiedad del central.

Lo cierto a día de hoy es que Murillo regresa en calidad de préstamo. El Celta no paga por la cesión y la Sampdoria asume parte de la ficha del jugador. En la operación se ha incluido una opción de compra de doce millones de euros, que no es de obligatoria ejecución.Se antoja difícil que el Celta la vaya a ejercer, incluso en el más positivo de las circunstancias, tras una buena campaña general y particular de Murillo. Seguramente se intentará rebajar cuando llegué el día. Falta mucho para eso. De momento, Murillo vuelve a vestir de celeste.