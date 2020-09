José Luis Mendilíibar: "Será un partido a cara de perro"

José Luis Mendilibar afirmó ayer que el Eibar es "un equipo que se cree de Primera", aunque el equipo se jugará la permanencia "cada semana" y prevé esta tarde ante el Celta, un rival directo en esta pelea, un partido "a cara de perro". "Cada semana nos jugaremos la permanencia, en cada partido y por ello será fundamental tener los pies en el suelo como hasta ahora", destacó el preparador de Zaldibar en la comparecencia previa a este primer encuentro de competición.

El Eibar es uno de los equipos de Primera que menos fichajes ha realizado, solo dos hasta la fecha, algo que Mendilibar achacó a la pandeima y a que "las pretemporadas se acortan y el periodo de fichajes se alarga".

El preparado vizcaíno habló asimismo de estas novedades en su plantilla, José Recio y el polaco Kadzior, y adelantó que "tiene que venir más gente y salir alguno".

Aunque ninguno de los dos fichajes ha disputado ni un minuto en pretemporada, Mendilibar comentó que "las sensaciones son buenas". El técnico armero es optimista de cara al inicio de la Liga y, respecto al choque contra el Celta, señaló que el equipo no tiene "ninguna excusa" porque todos llegan en similares condiciones.Cree que el Eibar "llega bien" al inicio de la temporada, aunque hasta que no compita de verdad no lo sabrá "con certeza".

Mendilibar recordó los apuros del año pasado, en el que "el juego fue quizá el peor" desde que llegó a Eibar, por lo que el técnico armero se mostró confiado en que a partir de este sábado ante los vigueses "el fútbol sea mejor".

Por último el preparador del equipo eibarrés afirmó respecto a su rival que "de mitad de campo hacia arriba tiene jugadores que deciden ellos solos los partidos", en alusión a Iago Aspas.