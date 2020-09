"Me centro en lo que tengo, no en lo que me gustaría tener"

"Estoy centrado en lo que tengo, no en lo que no tengo o en lo que me gustaría tener". Con este resignado talante, afronta Óscar García el estreno liguero contra el Eibar (Ipurua, 16.00 horas, Movistar LaLiga), a la espera de que el club concrete la media docena de fichajes que el técnico ha reclamado para la temporada que arranca esta tarde en el estadio armero.

"Me centro en los jugadores que tengo, en los que nos pueden ayudar y pueden ayudar al club a conseguir los tres puntos en Ipurua; no me centro en lo que no tengo o en lo que me gustaría tener", explicó en rueda de prensa el preparador celeste, que evitó pronunciarse sobre los movimientos del club en el mercado. "Es una cosa que no valoro. Lo valoraré al final del mercado, el día 5 de octubre. A día de hoy sé con los jugadores con que cuento para este partido, que son los que me importan ahora", subrayó.

En su comparecencia previa al encuentro, el entrenador del Celta reconoció, al referirse a la norma que mantiene los cinco cambios, que espera entre cinco y seis fichajes antes del cierre del mercado. "Eso favorece a las plantillas más extensas, más amplias, y reafirma la necesidad que tenemos de reforzarnos en esas cinco o seis posiciones. Creemos que nos vendrían bien refuerzos", dijo.

Óscar García Junyent destacó la importancia de iniciar el curso con victoria frente a un rival con un estilo de juego muy reconocible. "Sabemos contra quién nos vamos a enfrentar, un equipo que tiene el mismo entrenador durante mucho tiempo, los jugadores lo conocen perfectamente y él conoce perfectamente a sus jugadores. Saben cómo juegan y lo que tienen que hacer. No será un partido fácil, como no lo es ninguno en Primera División", observó. "La Liga son 38 jornadas, pero ganar el primer partido reforzaría mucho lo que hemos trabajado durante la pretemporada", añadió el técnico, que reconoció cierto déficit físico por las peculiares circunstancias de trabajo derivadas de la pandemia. "Sabemos que ni nosotros ni ningún equipo va a estar todavía al cien por cien", apuntó.

El entrenador sabadellense se refirió en su comparecencia, difundida a través del canal de You Tube del club, a la idea de juego que espera esta temporada del Celta. "Los grupos humanos siempre están en construcción. Estamos en esta pretemporada trabajando una base sólida físicamente para que los jugadores puedan llevar a cabo la idea de juego que tenemos para esta temporada y en esto estamos, en proceso de evolución", relató el técnico, que precisó: "La idea de juego es clara. Hemos explicado en la pretemporada cómo queremos jugar este año. Queremos un equipo ganador, dinámico y agresivo, pero todo esto en un proceso que se puede avanzar o se puede alargar dependiendo del perfil de jugadores que tienes".

Con respecto a la alineación que saltará esta tarde al césped de Ipurua, el preparador céltico indicó que algunos de los futbolistas convocados para el choque [Santi Mina, Brais Méndez y Denis Suárez] llegan un tanto justos de forma por haberse reincorporado con retraso a los entrenamientos debido a distintos problemas físicos. "Hay algunos jugadores que van a estar disponibles para el sábado a los que le falta un poco de preparación y van a llegar más justos porque empezaron a entrenar un poco más tarde que el resto, pero los otros están todos en disposición de jugar los noventa minutos", desveló Óscar, que solo piensa en sacar adelante el partido con los recursos disponibles. "Me centro en los jugadores que tengo, en los que nos pueden ayudar y pueden ayudar al club a conseguir los tres puntos en Ipurua", concluyó.