El Celta se estrena a medio gas

Al Celta le ha pillado el toro. Tras una pretemporada con más dudas que certezas, los de Óscar García se atascaron buena parte del choque ante un Eibar rocoso, como siempre. Ambos conjuntos dieron fe de estar disputando el duelo inaugural de LaLiga, con múltiples imprecisiones y nulo acierto de cara el gol. La mejor ocasión la tuvo Emre Mor, bien hoy, tras una jugada de exquisita calidad que se inventó él solo desde el flanco derecho. Con todo, los vigueses se llevan un punto de un estadio complicado como Ipurua y comienzan la competición doméstica sumando y sin encajar, una asignatura pendiente otrora.

El once de partida del Celta estaba llamado a desplegar un nivel superior al visto durante los 90 minutos posteriores. Con las novedades de Emre Mor y Renato Tapia desde el inicio, acompañados por Okay, cuyo futuro en Vigo no está asegurado, los de Príncipe temblaron ya en los primeros segundos del partido tras un buen susto de la escuadra armera: remate de Pedro León, a pase de Sergi Enrich, que se va alto. Nolito respondería minutos después con un tiro mejor ajustado, previa asistencia de Olaza, que le ganó la partida a Juncà, que obligó a estirarse a Dimitrovic.

El Celta marchaba impreciso y con las ideas muy borrosas, con varios atascos en ciertas fases del juego, incómodo en todo momento y sin carácter, un síntoma del comienzo de liga si no fuera porque los celestes acabaron complicándose la vida la temporada pasada con un guion semejante. Al menos hoy, la defensa no cedió, aunque en dos minutos fatídicos, todo pudo venirse abajo: en el 25, Edu Expósito conectó el cuero en el área pequeña, golpeó en Kike García y se marchó fuera de los tres palos de Iván Villar por un palmo; segundos más tarde, era el mismo García quien, de cabeza y molestado por Tapia, conseguía cambiar la dirección del balón tras un centro de Pedro León, pero sin éxito.

Pasada la media hora de juego, era Brais Méndez quien pudo erigirse de héroe de la tarde. Le llegó un balón aéreo con la firma de Aidoo que el de Mos controló sobradamente en el área rival y, cuando tenía que levantarla por encima del arquero ibarrense, el gesto se ejecutó de manera defectuosa.

Tras una primera parte con un reparto de la posesión casi ecuánime, con un remate a portería de ambos y un despliegue soso, la segunda llegó para animar un poco la fiesta.

En el 46, cambio de roles: Brais Méndez le colgaba el esférico a Aidoo dentro del área, pero el central acabó desaprovechando la ocasión tras llegar forzado. Poco después, si el Tour de Francia estaba dejando dormido a más de uno, ya se encargó Pedro Bigas de despertar al personal con un descarado remate desde fuera del área que parecía gol desde la imagen de la televisión, además de esos que limpian las telarañas. No fue así, y quien tejió la jugada del partido fue otro: Emre Mor, que hoy demostró visos de crack, recogió el balón en la banda derecha, le tiró un autopase al defensa y, cuando la jugada ya parecía de escaparate, dejó sentado a Diop para vérselas cara a cara con Dimtrovic, que frenó la ilusión celeste con una buena intervención ante un potente disparo.

Minutos previos, el turcodanés había marrado un intento claro de gol, que finalmente fue señalado como fuera de juego.

El choque de hoy, además, dejó el debut de Baeza, que entró en el 76 y poco pudo demostrar. De entre los estrenos, Tapia estuvo poco preciso, se espera más de él y, para más inri, una mala versión de Okay no pudo flanquear su estreno; y Vadillo, que fue convocado, no contó con ningún minuto.