El Celta viaja con todos a Eibar para el inicio de LaLiga

El técnico del Celta, Óscar García Junyent, se ha llevado a Ipurúa a 24 jugadores -todos los disponibles- para disputar su encuentro ante el Eibar desde mañana a las 16.00 horas. Tras formalizarse la cesión del 'Toro' Fernández, el peruano Renato Tapia podrá jugar con las de la ley ante el conjunto de José Luis Mendilibar en el pistoletazo de LaLiga. Solo se quedan en Vigo los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez, por lesión; así como David Costas, que no cuenta en el proyecto de la presente temporada.

El coronavirus no solo ha vaciado los estadios de fútbol -por el momento-, sino que también ha traído consigo nuevas medidas para aclimatar el ritmo de competición. Así, desde mañana, en primera y segunda división, podrán ser convocados un total de 23 jugadores, por lo que Junyent tendrá que descartar a uno de una lista que completan cinco futbolistas del Celta B: los porteros Iago Domínguez y Raúl García; y José Fontán, Gabri Veiga y Miguel Rodríguez.

La razón de dilatar el cupo de citados radica en que se extiende a esta temporada también la regla con la que se finalizó el curso pasado tras el estallido de la pandemia de COVID-19: cada equipo podrá realizar un máximo de cinco cambios, y no tres, como ha sido siempre, después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya dado el visto bueno a esta propuesta de la patronal. En esta línea, García fue cauto hoy durante la rueda de prensa previa al señalar que "ningún equipo va a estar todavía al cien por cien".

Relación de convocados para el partido ante el Eibar. // RC Celta

El resto de llamados para la cita de este sábado son: Iván Villar, Hugo Mallo, Nestor Araújo, Okay Yokuslu, Denis Suárez, Álvaro Vadillo, Fran Beltrán, Manuel Agudo 'Nolito', Iago Aspas, Emre Mor, Lucas Olaza, Jorge Sáenz, David Juncá, Joseph Aidoo, Kevin Vázquez, Santi Mina y Brais Méndez. También estará Renato Tapia, que finalmente sí podrá ser inscrito tras la marcha del 'Toro' al Zaragoza, con lo que deja libre una plaza de extracomunitario, la que ocupará ahora el peruano -al igual que Olaza y Araújo, que completan un límite de tres- a pesar de haber jugado las pasadas siete temporadas en los Países Bajos: primero en el Twente y más tarde en el Feyenord holandés.

Rubén, Sergio y Costas, fuera de la lista



Rubén Blanco no acompañará mañana en Guipúzcoa a sus compañeros tras la lesión sufrida el pasado mes de julio. Los plazos de su recuperación, según el club, se sitúan entre los cuatro y cinco meses después de haber pasado por quirófano para solucionar un arrancamiento completo del tendón directo del bíceps femoral derecho.

Tampoco ha viajado con el plantel esta tarde Sergio Álvarez, que sufrió una doble fractura de menisco tras un mal gesto en la vuelta del Celta a los entrenos tras el lapsus liguero por el coronavirus. Al de Catoira no se le espera, mínimo, hasta diciembre.

El caso de David Costas es diferente. El joven central regresó este verano de su cesión con el Almería, con el que no consiguió el ascenso a primera división y por lo que no se ejecutó la obligación de compra al término de la fase de 'play-off-, en la que cayó contra el Girona. El entrenador saballedense no cuenta con él y en A Sede le buscan una salida. En la misma situación se encuentra Jozabed Sánchez, que vivió idéntico guion, pero con el Girona, que tampoco dio el salto a la máxima categoría al caer en la final frente al Elche.

Mañana a partir de las 16.00 horas, el Eibar-Celta inaugura LaLiga tras la retirada de partidos los viernes y lunes. Se presentará la verdadera ocasión para ver el despliegue de una escuadra llamada a mejorar la imagen de las dos últimas temporadas, para lo que intentarán ayudar las nuevas incorporaciones: Baeza, Vadillo y el 'recuperado' Emre Mor, uno de los más destacados en pretemporada.