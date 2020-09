"Indulto" a Olaza para la cita en Eibar

Óscar García recupera un efectivo más para el estreno liguero en Eibar, después de que la federación decidiese dejar sin efecto las sanciones por acumulación de tarjetas amarillas de la pasada temporada, situación que afectaba al céltico Lucas Olaza. El zaguero uruguayo había visto la quinta cartulina en la última jornada del curso anterior, ante el Espanyol. Gracias a este "indulto", el entrenador del Celta podrá elegir entre Olaza y David Juncà para ocupar la posición del lateral izquierdo en Ipurua, donde no parece probable la titularidad de Okay Yokuslu. El mediocentro turco no pudo entrenar ayer con el resto de la plantilla al carecer del resultado de las pruebas PCR de detección del coronavirus. David Costas tampoco ha podido incorporarse al trabajo en A Madroa por el mismo motivo y mientras espera conocer su futuro profesional.

Como ayer adelantaron desde El Partidazo de la Cope, la medida de levantar la sanción por acumulación de amonestaciones afecta al céltico Lucas Olaza, al bético Aitor Ruibal y a los getafenses Mathias Oliveira y Damián Suárez. "Sus sanciones por acumulación en la última jornada prescriben con la nueva reglamentación aprobada", escribía Isaac Fouto en su cuenta de Twitter.

De esta forma, la federación retrasaba hasta tres días antes del inicio de la temporada la anulación de unas sanciones de disciplina en partidos de la temporada pasada, que concluyó a mediados de julio. Este "indulto" puede provocar cambios en el plan de Óscar García para la cita del sábado a las cuatro de la tarde en Ipurua. El entrenador catalán estaba convencido de que ante el Eibar tendría que recurrir a David Juncà para cubrir la baja de Olaza, el titular en el último año en el lateral izquierdo céltico. El futbolista catalán, de hecho, ha disputado en los tres amistosos de este verano la mitad de los minutos que acumuló en toda la temporada anterior. De hecho, no juega un partido oficial desde principios de noviembre de 2019. Fue ante el Barcelona, en el debut de Óscar García como entrenador del conjunto celeste. En total, Juncà solo jugó tres partidos en el curso 2019-20, debido a las continuas lesiones. Hasta la tarde de ayer, el zaguero catalán se perfilaba como titular ante el Eibar.

En el centro del campo también aumentan las opciones para la titularidad de Renato Tapia, pues Okay Yokuslu no ha podido entrenar todavía con la plantilla después de regresar de los compromisos con la selección turca. Es más, los partidos internacionales, en lo que finalmente no intervino, le privaron de participar en los amistosos ante el Lugo y el Sporting en Balaídos.

A pesar del interés del Galatasaray por conseguir la cesión de Okay, el futbolista continúa en Vigo. Ayer no entrenó, según el club, porque espera el resultado de los test PCR. En el club no parecen dispuestos a desprenderse del centrocampista otomano, pese al interés del Galatasaray.