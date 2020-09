El Galatasaray insiste en Okay Yokuslu

En Turquía dan por cerrada la operación de cesión de Okay Yokuslu al Galatasaray que incluiría la compra obligatoria del jugador al finalizar la temporada. Mientras tanto, el futbolista ha regresado a Vigo y hoy se espera que se reincorpore a los entrenamientos en A Madroa para preparar el partido del sábado en Eibar, después de que ayer se sometiese a un test PCR para la detección del coronavirus tras concluir la concentración con la selección de Turquía.

Después de que el lunes se apuntase desde la capital otomana que Galatasaray y Celta habían iniciado negociaciones para la cesión de Okay Yokuslu, la prensa local daba ayer por cerrado el acuerdo entre ambos clubes, aunque se subrayaba que quedaban pendiente de que a Vigo llegase un recambio para cubrir la vacante del mediocentro turco.

En estos momentos, Óscar García dispone de tres piezas para la posición de pivote defensivo: Okay, Beltrán y Renato Tapia, aunque el toledano suele jugar en zonas más avanzadas del campo y sin tanto compromiso defensivo. La llegada del internacional peruano puede reducir las opciones de Okay en el once titular, como ya sucedió en la segunda parte del curso pasado con la incorporación de Filip Bradaric. El croata restó protagonismo a un Okay que la temporada se le hizo demasiado larga y que le llevó a la suplencia más de lo que esperaba.

Su agente no ha dejado de repetir que el internacional turco diese el salto a un club europeo de mayor entidad después de su experiencia en Vigo. Al jugador se le llegó a relacionar con equipos como el Sevilla y era una de las piezas con las que el club vigués esperaba conseguir una buena caja para financiar operaciones posteriores. Sin embargo, tanto el jugador como su representante habían asumido que Okay Yokuslu, de 26 años, continuaría un año más en el conjunto vigués, en el que le restan tres temporadas de contrato.

Cifras de la operación

En Turquía apuntan que la operación rondaría entre los 1,5 y 2 millones de euros por la cesión y en torno a los 5 millones por el traspaso el año que viene. De esta forma, el Celta recuperaría más de los 6 millones que desembolsó en el verano de 2018 al Trabzonspor. Dos años después, Okay se plantea regresar a casa, a uno de los clubes más importantes de la liga turca.