David Costas, pendiente de su futuro

El Celta vuelve hoy a los entrenamientos con una doble sesión en A Madroa en la que tampoco estarán, entre otros, David Costas. El defensa central cedido en el Almería ha dado por concluidas sus vacaciones y ayer tenía previsto someterse al primer test PCR del coronavirus antes de incorporarse a la plantilla céltica. El club calcula que hasta final de esta semana, el de Chapela no podrá trabajar con el resto de compañeros, aunque dependerá de si el jugador se marcha cedido o traspasado, pues no entra en los planes de Óscar García. En una situación parecida se encuentra Jozabed Sánchez, a quien como a Costas el ascenso del equipo al que se marchó a préstamo, el Girona, le desvinculaba definitivamente del conjunto celeste. El andaluz no tiene intención de regresar a Vigo mientras busca una salida.

Mientras tanto, Óscar García dirigirá hoy una doble sesión de trabajo en A Madroa, en la que la plantilla céltica preparará la puesta en escena de la nueva temporada que arranca el sábado ante el Eibar (Ipurua, 16:00 horas). Miércoles, jueves y viernes, los célticos entrenarán por la mañana en las dependencias de la ciudad deportiva Candeán para viajar la tarde del viernes hacia tierras vascas.