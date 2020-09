Luis Enrique: "Cuando me retire recordaré que entrené a Nolito"

El céltico Manuel Agudo Durán, 'Nolito', fue ayer noticia en la selección española por la mención que del futbolista andaluz hizo el seleccionador Luis Enrique Martínez. El técnico asturiano señaló en la rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas que cuando deje los banquillos recordará que entrenó a Nolito. Una afirmación inesperada de quien ha dirigido a futbolistas como Lionel Messi, entre otros.

El mundo del fútbol, sin embargo, genera simpatías inesperadas. Vicente del Bosque afirmaba que le gustaría ser Sergio Busquets, mientras que Zinedine Zidane apuntaba en su momento que siempre recordará que tuvo a sus órdenes al alemán Toni Kroos, a pesar de que dirigió a un Real Madrid con estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Sergio Ramos.

Y la pregunta que la prensa lanzó a Zidane se la planteó ayer a Luis Enrique Martínez. Y el asturiano dejó sorprendida a la audiencia cuando soltó el nombre de Nolito, al que entrenó en el Barcelona B y después en el Celta, al que reclamó el fichaje del volante andaluz que entonces jugaba en el Benfica. La progresión de Nolito en Vigo le llevó a convertirse en una pieza fundamental del equipo que se clasificó para la Liga Europa. Con el Celta, el futbolista de Sanlúcar de Barrameda se estrenó como internacional y finalmente fue traspasado al Manchester City por 18 millones de euros.

"Cuando se retire, ¿a quién dirá que ha entrenado", preguntaron ayer a Luis Enrique Martínez, que respondió: "Yo no soy nada fetichista. Diré que he entrenado a cantidad de buenos jugadores, que he intentado hacerlos mejores", afirmó el seleccionador. Pero después de pensárselo mejor, el asturiano afirmó: "Diré que he entrenado a Nolito, que me lo he pasado de maravilla con él y que salió de Segunda B conmigo. Es un tío muy gracioso", dijo Luis Enrique.

El jugador, agradecido

Días atrás, Nolito recordaba en Celta Media a Luis Enrique: "Cuando llegué al Barcelona B con 20 años y Luis Enrique habló conmigo, me tomé en serio que podía ganarme la vida dedicándome a lo que me gusta. Ahí fue cuando me lo tomé más en serio, sobre todo en el tema de la alimentación. Tuve suerte y salió la cosa más o menos bien".