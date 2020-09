Nolito advierte de la importancia de "empezar bien"para no repetir apuros

Manuel Agudo, Nolito, advirtió ayer de la importancia de "empezar bien" LaLiga el próximo día 12 frente al Eibar para que el Celta adquiera confianza y evite el sufrimiento del pasado curso para mantener la categoría. "Empezar bien siempre te da confianza. No es lo mismo empezar mal que empezar bien, eso lo tengo claro. Pero tenemos una nueva ilusión. Sabemos lo difícil que es esta competición, cómo aprietan los rivales, y tenemos que poner el pie en el acelerador porque ya vimos cómo sufrimos el año pasado", destacó el atacante sanluqueño, que se mostró "ilusionado" ante el nuevo curso. "Ya queda menos para empezar la temporada. Yo me veo bien y al equipo también. Empezamos de cero, con ilusión, un campeonato nuevo y tenemos que intentar hacer las cosas bien para no sufrir tanto", dijo.

En declaraciones a Celta Media, el canal oficial del club, Nolito admitió que en el tramo final del pasado admitió vivió el peor momento anímico de su carrera futbolística y confesó que hubo momentos en los que llegó a dudar seriamente de la salvación del Celta. "Nunca he sufrido tanto en mi carrera como en ese último mes. Hubo un momento en que parecía que sí, pero, sinceramente, en las dos últimas semanas yo pensé lo peor. Gracias a Dios nos quedamos en Primera", reveló el atacante céltico. "Todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender de los errores que hemos cometido en el pasado. Mirarnos por dentro, hacer autocrítica e intentar ayudar al equipo a ganar el mayor número de partidos posible", abogó.

Nolito pide que el equipo tenga ambición en la nueva temporada. "Tenemos que tener hambre, fe y confiar en nosotros mismos, pero para eso hay que trabajar muy duro y hay que creer. Tenemos una nueva oportunidad en la que empezamos de cero. Hay que olvidar todo, pero también pensar en las cosas que hicimos mal e intentar mejorarlas", declaró.

El extremo céltico lamentó, por otra parte, que el Celta tenga que iniciar el nuevo curso futbolístico sin el calor de su afición, pero recordó que no existe alternativa. "Es una pena, pero es lo que hay. El país está en la situación que está y nos toca jugar sin público. Lo bonito sería jugar con público, pero es una situación que nos ha tocado vivir y tenemos que adaptarnos. Hay que seguir, jugar como nos diga LaLiga y nosotros estar centrados en lo nuestro para intentar mejorar y hacerlo lo mejor posible en el campeonato", apuntó el sanluqueño. "Me gustaría jugar muchos partidos y ayudar al equipo. Y si puedo hacer muchos goles, pues mejor", remachó.