Óscar García no se conforma solo con la permanencia

El entrenador del Celta, Oscar García, aseguró en una entrevista concedida a la Televisión de Galicia que de cara a la temporada que arrancará en un par de semanas "no me conformo solo con la permanencia. El Celta, por historia, ha estado más tiempo sin jugar en Europa que jugando y con los presupuestos y los fichajes que están haciendo algunos equipos te das cuenta que la apuesta es muy grande. Nosotros sabemos de nuestra limitaciones, pero no nos vamos a conformar luchando solo por la permanencia".

El preparador también aprovechó para hacer un pequeño análisis de los recién llegados. De Tapia advirtió que "es un jugador que tiene experiencia en Europa, lleva muchos años en Holanda. Ha jugado tanto de central como de mediocentro. Tiene que adaptarse a la velocidad del juego en la Liga española"; de Vadillo apuntó que "está acostumbrado a jugar en banda y es muy vertical. Le gusta encarar. Es un perfil que no teníamos en la plantilla"; y de Baeza dijo que "enseguida te das cuenta de que es futbolista. Sabe jugar muy bien entre líneas. Tiene una pierna izquierda muy buena".