"Mor me ha gustado con y sin balón. Ese es el camino si quiere seguir aquí"

A Óscar García le gustó la primera hora de partido del Celta ante el Oviedo, en la que su equipo presionó con intensidad al rival cuando perdía el balón y así pudo llegar con más claridad a las posiciones de ataque, en las que destacó Emre Mor, del que el técnico también alabó su trabajo defensivo. "Mor me ha gustado con y sin balón. Ese es el camino si quiere seguir aquí. Si jugara así durante 90 minutos o 20 partidos por temporada, no estaríamos dudando de si se queda o no", proclamó Óscar García sobre el turcodanés, que a la media hora fue sustituido por una sobrecarga muscular.

"En los primeros sesenta minutos hemos estado muy bien. Hemos hecho presión tras pérdida y el equipo ha estado muy intenso,", subrayó el técnico catalán a través de Celta Media, que ofreció el partido en directo por su canal en Youtube.

Planteó Óscar que los refuerzos solicitados -portero, central, centrocampista, delantero y jugadores de banda- no se demoren. "Es verdad que nos faltan jugadores. Con los que están aquí estoy contento, pero si pueden venir cuanto antes mucho mejor", lanzó como mensaje al club, que ha cerrado tres incorporaciones hasta el momento. "Estoy gratamente sorprendido por cómo ha ido la primera parte", insistió el entrenador de Sabadell sobre el primer amistoso.