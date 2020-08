Baeza, preparado "para este gran paso"

Asume con ilusión el reto de debutar en Primera División con el Celta después de disputar casi treinta partidos en Segunda División B con el Real Madrid Castilla. Miguel Baeza Pérez (Córdoba, 2000) fue presentado ayer en sociedad por su nuevo club, con el que se ha comprometido hasta 2025, aunque su anterior equipo se reserva el 50 por ciento de sus derechos federativos en un futuro traspaso. A continuación, el centrocampista zurdo acudió a la ciudad deportiva de A Madroa para realizar el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, que promovieron un pasillo de collejas para recibir al tercer refuerzo de la plantilla para la temporada que viene. "Estoy preparado para dar este gran paso", subrayó Baeza en su presentación junto al presidente Carlos Mouriño, con quien posó con la nueva camiseta, todavía sin número. Espera protagonizar un gran año en Vigo y ayudar a que el equipo se clasifique para competiciones europeas.

"Estoy preparado para dar este gran paso, vengo de hacer un gran año en Segunda B y de disputar competiciones europeas jugando contra las mejores canteras de Europa. Voy a intentar dar todo por este club y estos colores, vamos a intentar hacer un gran año y poder meternos en competiciones europeas", subrayó Miguel Baeza en sus primeras declaraciones como jugador del Celta.

"Soy muy humilde, muy trabajador y no me gusta perder a nada. El compañerismo para mí es fundamental, si tengo que dar una carrera por el compañero la doy. Salgan o no salgan las cosas, hay que trabajar y ser muy humilde", dijo el futbolista andaluz antes de hablar de su nuevo equipo. "Estoy muy contento. Estoy viviendo el sueño de cualquier futbolista, que es la posibilidad de llegar a un club tan emotivo y tan histórico como el Celta. Estoy muy contento de que haya llegado esta oportunidad", reiteró, antes de añadir: "Por mi cabeza pasan muchas cosas: muchos nervios, ilusión y motivación por llegar a este gran club. Poco a poco se va asentando en mi cabeza la oportunidad de poder debutar en Primera División".

Baeza, internacional en las categorías inferiores, ha coincidido en las mismas con algunos de sus nuevos compañeros, entre los que destaca a los dos capitanes. "Aparte del talento que hay en el club, hay grandes nombres como Hugo Mallo y Aspas, que tienen un talento enorme", destacó.

Horas después de su presentación, Miguel Baeza volvía a mostrarse agradecido por la oportunidad que le brinda el Celta. "Estoy muy contento y muy ilusionado de poder empezar una nueva etapa. Solo tengo palabras de agradecimiento para este gran club", proclamaba en su cuenta de Twitter. En A Madroa, además de conocer a sus nuevos compañeros, mantuvo una breve charla con Óscar García, al que tendrá que convencer para que su sueño de debutar en Primera División llegue cuanto antes. El ya excanterano del Real Madrid se siente preparado para dar el gran salto de la división de bronce a la máxima categoría.