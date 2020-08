Miguel Baeza: "Estoy preparado para el gran paso de jugar en el Celta"

El centrocampista Miguel Baeza, tercer fichaje del Celta de Vigo para la temporada 2020-21, completó este martes su primer entrenamiento a las órdenes de Óscar García Junyent, en una sesión en la que también participó el extremo Emre Mor.



Baeza, por el que la entidad gallega pagó algo más de dos millones de euros al Real Madrid, tuvo que someterse al habitual "pasillo de collejas" con el que la plantilla celeste acostumbra a recibir a sus nuevos compañeros.



El mediocentro cordobés firmó su contrato en A Sede antes de comenzar los entrenamientos con el primer equipo en A Madroa. El andaluz se ha mostrado muy ilusionado, humilde y ambicioso en sus primeras palabras como jugador del Celta ante las cámaras de Celta Media, señalando que "es la oportunidad que todo jugador querría. Estoy preparado para dar este gran paso. Tengo que trabajar como el que más y ayudar a mis compañeros", manifestó el cordobés, de 20 años, que procede del Real Madrid Castilla. El club blanco recibirá 3 millones de euros por el 50 por ciento de los derechos federativos del centrocampista.





El atacante, que el curso pasado marcó nueve goles y dio cuatro asistencias con el Real Madrid Castilla en Segunda División B, firma un contrato con el Celta para las próximas cinco temporadas. Durante el entrenamiento matinal de hoy,La otra novedad en el entrenamiento fue la presencia del internacional turco Emre Mor, quien regresa a Vigo tras no encontrar equipo. La pasada temporada jugó cedido en el Galatasaray y el Olympiakos, pero ni en su país ni en Grecia tuvo los minutos que esperaba.El Celta, que pagó 13 millones de euros por su traspaso al Borussia Dortmund, sigue buscándole una venta porque el futbolista no cuenta para Óscar García, pero de momento no ha recibido ninguna oferta.