Miguel Baeza jugará en el Celta

Miguel Baeza se convertirá en la tercera incorporación del Celta de cara a la próxima temporada. El canterano del Real Madrid, de 20 años, se compromete con el club vigués para las próximas cinco temporadas que paga dos millones de euros por el cincuenta por ciento de sus derechos económicos. El Real Madrid se guarda la mitad de una hipotética venta futura del futbolista. A diferencia de otros casos de jugadores salidos de la cantera de Valdebebas, el club blanco no tendrá una opción de recompra ni derecho de tanteo en el futuro. Ambos clubes tuvieron alguna diferencia con el precio, pero finalmente acordaron el precio de dos millones.

Con el fichaje de Miguel Baeza el Celta se hace con uno de los más prometedores talentos que han surgido de la cantera blanca en los últimos años aunque queda por ver su capacidad de adaptación a la máxima categoría del fútbol español. La pasada temporada alternó el Castilla con el juvenil (con el que disputó la Youth League) y en el filial blanco acabó siendo el máximo goleador (10 tantos) pese a ser un mediapunta. Por encima de todo brilló en el disparo desde fuera del área donde es un consumado especialista. Miguel Baeza, convencido de que era el momento de escribir un nuevo capítulo en su carrera deportiva, tenía claro que no seguiría en el filial blanco pese a que Raúl González (entrenador del Castilla) hizo en las últimas horas todo lo posible para no desprenderse del futbolista. El joven futbolista se encontraba en una ratonera porque su camino hacia el primer equipo también estaba cerrado por la abundancia de jugadores en su puesto y mucho más tras la decisión de Zidane de recuperar a Odegaard que se encontraba cedido en la Real Sociedad. Baeza decidió que lo mejor era buscar un lugar en Primera División donde poder evolucionar. Y el Celta se presentó junto a otros clubes para hacerse con sus servicios. Raúl se resistió, pero pesó más el deseo del chaval y el del propio Real Madrid que está en medio de una operación de recaudar dinero para paliar el dañino efecto que ha hecho en sus arcas el coronavirus. Y los dos clubes cerraron el acuerdo por el que Baeza será jugador del equipo vigués a cambio de dos millones de euros. Si el mediapunta es vendido en el futuro por el Celta (dueño de sus derechos federativos) los vigueses y el Real Madrid se repartirán a partes iguales el dinero de esa venta. El Celta, que se ha aprovechado de la "necesidad" del Real Madrid de ir liberando su excedente de futbolistas para mejorar sus cuentas, ve la operación de Baeza como una oportunidad que le ofrece el mercado. La cantera del Real Madrid es posiblemente la que más futbolistas ha colocado en la élite del fútbol español en los últimos años. Y siempre a un precio bastante alto. La posibilidad de hacerse con uno de esos jóvenes valores es justo cuando aún no han explotado del todo porque cuando lo hacen se colocan fuera del alcance deuena parte de los clubes como el vigués que confía que esa explosión se produzca justo aquí para poder disfrutarlo durante un tiempo y, tal vez, obtener un buen rendimiento económico en otro momento.

Planificación

La llegada de Baeza al Celta paraliza otras operaciones que el club estuviese planteándose ahora mismo para las posiciones de ataque (Monchu, canterano del Barcelona, era uno de los tanteados). Con casi dos meses por delante de mercado (se cerrará el 5 de octubre) en Príncipe entienden que hay tiempo y que los clubes aún tendrán que moverse y abrir nuevas oportunidades. También están expectantes ante la evolución que pueda experimentar Emre Mor a quien el club ha decidido darle una última oportunidad tras su promesa de redención. En ese caso podrían tener para la zona de ataque a Nolito, Brais Méndez, Denis Suárez, Santi Mina, Iago Aspas, Emre Mor, Alvaro Vadillo, Miguel Baeza y al delantero centro que pretenden encontrar en las próximas semanas. Eso contando con que el "Toro" Fernández salga cedido este mercado al igual que otros futbolistas transferibles como Pione Sisto, Juan Hernández o Jozabed que también ocupan las posiciones de ataque. En lo que afectaría la llegada de Miguel Baeza es que en principio el Celta no contratará a ese jugador de banda en el que estaban pensando para reforzar su línea ofensiva.

Solo quedaría pendiente de hacerse con el delantero centro que cubrirá el espacio que en los últimos meses ha sido del ruso Smolov. Al margen de ese delantero centro quedaría por resolver el asunto del central, del lateral y del mediocampista que sea capaz de equilibrar al equipo. Para esta posición el Celta tuvo claro que Oscar Rodríguez (cedido la pasada temporada en el Leganés) era el ideal, pero las posibilidades se nublaron en el momento en el que el club blanco cerró la posibilidad de cederlo y empezó a pedir diez millones por el cincuenta por ciento de los derechos del futbolista.