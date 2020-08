La última oportunidad de Emre Mor

El presidente del Celta recordó ayer que ahora mismo buscan, además de cerrar el fichaje de Jeison Murillo, un lateral izquierdo, un interior derecho, un extremo y un delantero centro. A estos jugadores se añadiría un portero dependiendo de la fecha de inicio de la próxima temporada, pues a partir de octubre ya esperan contar con Sergio Álvarez. La baja de Rubén Blanco va más lejos porque su lesión fue posterior a la del catoirense. Parte de ese plan de renovación podría verse modificado si Emre Mor se queda en Vigo. El club está dispuesto a brindarle una última oportunidad. El atacante turcodanés ha regresado con ganas de pelear por la titularidad. Trabajó duro durante el verano en Dinamarca y desde el domingo pasado entrena en el campo de Barreiro con un preparador del club. Se espera que hoy se incorpore al trabajo con el resto de la plantilla en A Madroa. Si convence a Óscar García, Emre Mor seguirá en Vigo, aunque el club recuerda que estudiará cualquier oferta que llegue por un jugador que costó unos 12 millones de euros en 2017, que apenas ha jugado con la celeste y que fracasó en las dos cesiones en el Galatasaray y en el Olympiacos. Acaba de cumplir 23 años y le restan dos más de contrato en Vigo. Su valoración, según Transfermarkt, ha caído hasta los 800.000 euros. Ahora, Mor tiene por delante una última oportunidad en Vigo.

"Nos gustaría decidirlo rápidamente. El jugador tiene un convencimiento muy grande de que puede ser útil al Celta. Va a a empezar a entrenar con el equipo, pero estudiaremos una oferta por él si llega. Ha trabajado duro este verano porque quiere ser útil al Celta. Lo dijo muchas veces, a ver si esta vez cumple", comentó Mouriño sobre Mor en el repaso a los temas deportivos, mostrándose muy crítico con la valoración del primer equipo: "Hemos hecho una temporada malísima. Es casi imposible hacerlo peor, pero eso no significa que nos estemos flagelando todos los días. Esto es un antes y un después, pero vamos a ver hacia el futuro porque tenemos todas las posibilidades de seguir en Primera".

Ahora mismo, Murillo es la pieza más deseada y más próxima a firmar por el Celta. "Murillo nos encantaría y seguimos contando con él mientras no nos digan lo contrario", convino Mouriño, antes de dejar en el aire el regreso de Rafinha: "Es un jugador que nos gustaría tener pero no depende de nosotros. El Barcelona tiene que mover ficha".

Otro candidato a firmar por el Celta es el interior argentino Lucas Robertone de Vélez Sarsfield, pero el club bonaerense espera una oferta de compra. "No lo sabemos si subiremos la oferta por ese jugador. Por eso la primera oferta que hicimos fue de cesión porque no sabemos cómo va a venir todo sobre las amortizaciones", apuntó.

En cuanto a salidas de jugadores, Mouriño señaló que solo Pione Sisto y el 'Toro' Fernández han recibido ofertas. La del internacional danés ha llegado de su club de origen, el Midtjylland: "Hay una oferta que nos parece pequeña, pero la decisión es del jugador". Del delantero uruguayo dijo que interesa a varios de Segunda e incluso a un Primera División. Negó que el Valencia les plantease recuperar a Jorge Sáenz o el posible fichaje de Néstor Araújo. Y negó tener noticias del Southampton sobre Hugo Mallo. Al capitán se le facilitaría la salida del club si así lo desease, señaló Mouriño, porque recordó que esa es la política del club con los canteranos. "El mercado está parado. Tuvimos preguntas por un jugador y por otro nos dijeron si estábamos dispuesto a cederlo. Nada más. Haríamos lo mejor para Hugo y no le pondríamos ninguna pega como canterano que es. Pero esa decisión tiene que partir de él, nunca del Celta".

La crisis sanitaria genera un futuro incierto, con pérdidas en todos los sectores de la economía. Carlos Mouriño no dio seguridad de que fuesen a realizar todos los refuerzos previstos. "Cubriremos esos puestos si podemos. Todos los equipos estamos muy sobrepasados sobre lo que nos van a permitir gastar. Nuestro presupuesto va a bajar a 70 millones y los fichajes van a disminuir. Nos gustaría hacer más cambios pero sabemos que es un año muy difícil. No vamos a tener ingresos posiblemente de los socios y no sabemos qué va a pasar con la televisión y los patrocinadores. La gestión anterior nos permitirá soñar por algún jugador, pero todos estamos en un compás de espera y, mientras tanto, tenemos que confiar en lo que tenemos".

Resaltó el dirigente céltico la clasificación del juvenil para la UEFA Youth League, que considera un "logro importantísimo: Estamos con mucha ilusión por lo que le va a servir a los chicos para su formación y a nosotros como institución para que se siga hablando del Celta y abramos mercados fuera". Y en el Celta B quiere formar una plantilla "competitiva, con jugadores más veteranos, no por edad sino por la experiencia que tengan".

Ciudad deportiva

Confirmó Mouriño que el primer equipo y el filial estarán entrenando en septiembre en la nueva ciudad deportiva de Mos, donde ya se construyen tres campos de entrenamiento y un espacio edificable de 4.000 metros cuadrados para vestuarios y otros usos como primera fase de un proyecto que incluye un centro comercial en la segunda fase que genera polémica y rechazo. "Hay ingresos adicionales a los que no podemos llegar para competir con el resto de equipos. El Real Madrid va a genera 106 millones adicionales. Por qué ellos sí y nosotros no. Qué hemos hecho mal para que no nos permitan lo que a otros equipos sí. El proyecto daña al pequeño y mediano comercio de la ciudad, dice el Concello. Pero después vemos que se han aprobado 4 centros comerciales en Vigo. ¿Y esto no perjudica al comercio de Vigo? Esto es un absurdo", añadió Mouriño.